Tatvan'da 11 kız öğrenci için hafızlık icazet programı düzenlendi

BİTLİS - Bitlis'in Tatvan ilçesinde bulunan Sakine Kalyoncu Hafızlık Kız Kur'an Kursu'nda hafızlık eğitimini tamamlayan 11 kız öğrenci için hafızlık icazet programı düzenlendi.

Tatvan İlçe Müftülüğü tarafından, Tatvan Kültür Merkezi'nde düzenlenen hafızlık icazet programı, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Burada konuşan Tatvan Kaymakamı Remzi Demir, "Buradaki 11 kardeşimiz sizlerin huzurunda hafızlık kervanına katılacaklar. Tarihler boyunca hafızlar bizim toplumumuzun en değerli ve en saygıdeğer kişileri olmuştur. Milletimiz tüm zorlu şartlarda bile hafızlık eğitimine gereken önemi vermiştir. İnşallah bu kardeşimiz de devletine, milletine, vatanına, bayrağına ve dinine sahip çıkacak. Eğitimlerinde ve bu programda emeği olanlara teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

11 kız öğrencinin hafızlık belgesini almasından dolayı gururlandığını söyleyen Bitlis İl Müftüsü Faysal Geylani ise "2002 yılından bu yana Kur'an kurslarımız, öğrencilerimiz, imam hatip liselerimiz çok büyük imkanlarla ve en güzel şekilde bu hizmeti, eğitim öğretimi yapıyor. Vesile olanlardan Allah razı olsun. Şu anda ülke genelinde 85 bin öğrencimiz hafızlık belgesini almış ve bu nedenle çok mutluyuz. Bugün ilçemizde de 11 kişi hafızlık belgesini aldı ve bu nedenle burada toplandık. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Dualar eşliğinde taç merasimi, belgeler ve hediye takdiminin yapıldığı programa Tatvan İlçe Müftüsü Bilal Şengül, Tatvan İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Uludağ, kurs hocaları, din görevlileri, kursiyerler ve aileleri katıldı.