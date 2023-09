Sultangazi Belediyesi, İlkokul Öğrencilerine Kırtasiye Malzemeleri Dağıttı

Sultangazi'de birinci sınıf öğrencilerine kırtasiye desteği verildi

İSTANBUL - Sultangazi Belediyesi, ilçede birinci sınıfa başlayan 12 bin öğrenciye kırtasiye malzemeleri yardımı yaptı. Nadide-Ahmet Tütüncüoğlu İlkokulu'na gelen Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, birinci sınıf öğrencisine kırtasiye malzemesi dağıttı.

Sultangazi Belediyesi, tarafından 2023-2024 eğitim öğretim döneminde okula yeni başlayan ve uyumluluk sürecinde olan 12 bin 1'inci sınıf öğrencisine çanta ve kırtasiye seti dağıttı.

Çanta ve kırtasiye dağıtımında Nadide - Ahmet Tütüncüoğlu İlkokulu'nda 1. Sınıfa başlayan öğrencilerin sevinci ve heyecanına ortak olan Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, Sultangazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Necati Tekbaş boyama kitabı, çanta, kalem, silgi gibi malzemeleri kendi elleriyle dağıttı.

Velilerin yükünü hafifletmeye çalıştıklarını belirten Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "Okullarımız açılıyor. Yeni eğitim döneminde herkese başarılar diliyorum. Velilerimize kolaylıklar diliyorum. Her eğitim döneminde başta kırtasiye olmak üzere birçok ihtiyacı oluyor. Doğal olarak vatandaşlarımızın biz de bu sene başka şeylerde başkaca işler yapmıştık. Ancak bu sene bütün ilkokul birinci sınıflara kırtasiye malzemelerini, çantalarını, kalemliklerini, içerisindeki defterlerini vesaire onların ihtiyacı olabilecek malzemelerini ilkokul birinci sınıflarına veriyoruz. Biz biliyoruz ki bu destek onlar için önemli ama biz bunu sadece maddi olarak bakmıyoruz sürece 'Evet şunları verdik' deyip de sürece öyle bakmıyoruz. Onlara güzel güzel bir dokunuş yapmak istiyoruz. Çünkü çocuklarımızı ilkokul birinci sınıfa başlayan çocuklarımızı Sultangazi'de güzel bir şekilde karşılamak için bu gayreti yapıyoruz ve bir taraftan da elbette velilerimizin de yükünü almaya gayret ediyoruz. Daha önceden defter dağıtımı da yapmıştık. Onun bütün okullara yapmıştık. Ancak defterlerin kullanımında çeşitli sıkıntılar yaşanabiliyordu. Kullanmayanlar oluyordu, kullananlar oluyordu. Çokça depolarda görüyorduk" şeklinde konuştu.

'İlkokula başlayan her öğrencinin kırtasiye ihtiyaçları Sultangazi Belediyesi'nden'

İlkokul bir yarışına başlayan bütün çocukların da kırtasiye malzemeleri, çantaları dahil her şeyi Sultangazi Belediyesi tarafından karşılanacağını ifade eden başkan Dursun, " Birinci sınıfları bir gelenek haline getiriyoruz. Bundan sonra ilkokul birinci sınıfa başlayan herkese Sultangazi Belediyesi'nin hediyeleri okul başladığında masalarında olacak. Nasıl Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla artık kitaplar okula başlandığını masadaysa bundan sonra ilkokul bir yarışına başlayan bütün çocukların da kırtasiye malzemeleri, çantaları dahil her şeyi Sultangazi Belediyesi tarafından karşılanmış olacak. Bu sene 12 bin öğrencimize bu dağıtımı yapmış oluyoruz. İlkokula başlayan bu kadar öğrencimiz var Sultangazi'de. Onlara dağıtımını yapıyoruz. Bugün de bu vesileyle Yayla mahallesinde okulumuzdayız. Artık her sene devam edecek bir organizasyon yani ilkokul birinci sınıfta bizim çantamızı alan kullanabildiği kadar o çantayı kullanmış olacak. Kırtasiye malzemelerini kullanmış olacak. Bu bir geleneğimmiş bizim. Dediğim gibi daha önce farklı uygulamalar yapıyorduk. Ama bunlar artık sabit hale getiriyoruz. Her sene birinci sınıflar masalarında kırtasiye malzemeleri ile çantaları da dahil olarak görmüş olacaklar" dedi.