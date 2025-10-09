Sinop Üniversitesi Öğrencileri Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ni Ziyaret Etti

SİNOP Üniversitesi Nükleer Enerji Mühendisliği Bölümü öğrencileri, Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom tarafından inşa edilen Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) sahasını ziyaret etti. Ziyaret, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın desteğiyle organize edildi.

Öğrenciler ziyaret kapsamında, projenin nasıl hayata geçirildiği hakkında detaylı bilgi edindi. Ziyaret programı kapsamında ayrıca Akkuyu NGS'nin temel özellikleri ve Türk vatandaşlarının Rus üniversitelerinde aldıkları nükleer eğitim hakkında bilgiler içeren sunumlar da yapıldı. Akkuyu Nükleer A.Ş.'nin İnsan Kaynakları departmanından uzmanlar ise gençlere projedeki istihdam olanakları hakkında bilgi verdi.

Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdürü Sergei Butckikh, konuyla ilgili olarak, "Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali olan Akkuyu NGS, en önemli enerji projesi ve aynı zamanda Türkiye'nin ilk nükleer enerji uzmanlarının yetiştiği kapsamlı bir eğitim alanı olarak öne çıkıyor. Türkiye'de nükleer mühendislik mesleğine olan ilginin arttığını görüyor, gençlerin gelecekteki nükleer santralin inşaat süreci ve işletme özelliklerini tanıyarak nükleer sektörde çalışma yönünde bilinçli bir seçim yapmalarına yardımcı olmayı amaçlıyoruz. Bugünkü öğrencilerin çoğunun Akkuyu NGS sahasına geri döneceğine ve proje ekibinin bir parçası olacağına eminim" diye konuştu.

Geleceğin mühendisleri, gezi kapsamında ayrıca Akkuyu NGS Eğitim ve Tatbikat Merkezi'ni de ziyaret etti. Ziyaretçiler, güç ünitelerinin olası tüm işletme senaryolarının bulunduğu tam kapsamlı ünite kontrol paneli simülatörünün çalışma prensiplerini ilgiyle inceledi.

Akkuyu Nükleer A.Ş. uzmanları, öğrencilere nükleer santral operatörlerinin simülatörde aldığı eğitim, operatörlerin işe başlama izni, işletme personelinin sürekli yeniden eğitimi ve niteliklerinin artırılması hakkında detaylı bilgiler verdi. Öğrenciler, ayrıca nükleer santralin reaktör binası, buhar jeneratörü, türbin ve ana sirkülasyon pompası gibi ana ekipmanların maketlerinin bulunduğu salonu da gezdi. Gezi, öğrencilerin NGS inşaatının tamamını görme fırsatı yakaladığı, deniz seviyesinden 200 metre yükseklikteki gözlem noktasını ziyaret edilmesiyle sona erdi.

Sinop Üniversitesi Nükleer Enerji Mühendisliği Bölümü üçüncü sınıf öğrencisi Naz Aslan, izlenimlerini şu sözlerle paylaştı:

"Üniversitede nükleer reaktörlerin işletme prensiplerini öğreniyorum ve ileride bir nükleer santralde çalışmak istiyorum. Bu nedenle Akkuyu NGS sahasını ziyaret etmek, daha sıkı çalışmam adına benim için güçlü bir motivasyon kaynağı oldu. Derslerimizde bize VVER-1200 tipi reaktörler hakkında bilgi verildi, ancak gerçek bir güç ünitesini görmek tamamen özel bir duygu. Burada sadece maketlerde gördüğümüz ekipmanlar kurulu ve kullanılıyor. NGS'deki sistemler ve teknolojik süreçler hakkında detaylı bilgi veren AKKUYU NÜKLEER uzmanlarına ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Tüm bunlar eğitimimizde bize çok faydalı olacak."

Sinop Üniversitesi Nükleer Enerji Mühendisliği Bölümü öğrencisi Ümmühan Barlak ise şunları söyledi:

"Nükleer santral inşaat sahasını ziyaret etmek, üniversitede derslerimizde gördüğümüz konuları yerinde görme açısından harika bir fırsat. Bu nedenle ziyaretin organizasyonunda emeği geçen Akkuyu Nükleer çalışanlarına, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na minnettarım."