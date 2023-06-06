Samsun'da Şiddetli Yağış Nedeniyle Okullar Bir Gün Tatil Edildi

Samsun'un Ayvacık, Salıpazarı, Ladik ve Terme ilçelerinde tüm okullarda, Atakum, Canik ve Bafra ilçelerinde ise taşımalı eğitime şiddetli yağış nedeniyle bir gün ara verildi.

Samsun'un Ayvacık, Salıpazarı, Ladik ve Terme ilçelerinde tüm okullarda, Atakum, Canik ve Bafra ilçelerinde ise taşımalı eğitime şiddetli yağış nedeniyle bir gün ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bazı ilçelerde olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtildi.

Ayvacık, Salıpazarı, Ladik ve Terme ilçelerinde eğitim öğretime tüm okullarda 6 Haziran Salı günü ara verildiği bildirildi.

Atakum ilçesinde taşıma merkezi okullar Sarayköy İlkokulu-Ortaokulu, Özören Şehit Metin Aslantürk İlkokulu-Ortaokulu, Taflan Yalı İlkokulu-Ortaokulu, Altınkum İlkokulunda eğitim öğretime bugün ara verildiği aktarıldı.

Ayrıca Çakırlar, İncesu, Kurugökçe Merkez ve Masatlık, Çamurlugöl ve Kurugökçe Yalı, Elmaçukuru, Kaya Güney, Aslandamı, Kabadüz mahalleleri Dombalak mevki, Erikli Yeni Mahalle, Kasnakçımermer, Kesirli, Adalar, Ulupınar, Akalan güzergahlarındaki ortaöğretim ve özel eğitim öğrencilerinin izinli sayılmasının kararlaştırıldığı duyuruldu.

Canik ilçesinde taşıma merkezi okullar ile Uludağ Ortaokulu, Canik İmam Hatip Ortaokulu ve Cahit Zarifoğlu İlkokulu'nda eğitime bir gün ara verildiği belirtildi.

Bafra Kaymakamlığı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Kararınca da Samsun ili genelinde kuvvetli yağışların devam etmesi sebebiyle ilçede bir gün süreyle taşımalı eğitime ara verildiği bildirildi.