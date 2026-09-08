Samsun’da KYK yurtlarında 20 bine yakın öğrenciye barınma imkanı

Samsun'da yeni dönemde üniversite öğrencilerinin barınma ihtiyacının karşılanması amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) bünyesindeki 20 yurtta toplam 19 bin 416 yatak kapasitesiyle hizmet verileceği bildirildi.

Türkiye genelinde üniversitelerde yeni eğitim döneminin başlamasına kısa süre kala Samsun'da öğrencilerin barınma ihtiyaçlarına yönelik hazırlıklar sürdürülüyor. Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı 20 öğrenci yurdunda toplam 19 bin 416 öğrencinin barınma ihtiyacının karşılanabileceği belirtildi. Yurtlarda kullanım, yıpranma ve çeşitli nedenlerle oluşan bakım, onarım ve tadilat ihtiyaçlarının düzenli olarak giderildiği kaydedildi. Çalışmalarla yurtların fiziki şartlarının iyileştirilmesi, hizmet kalitesinin artırılması ve öğrencilerin daha güvenli ve konforlu ortamlarda barınmalarının sağlanmasının hedeflendiği ifade edildi.

Yeni yurt projesi devam ediyor

Öte yandan Samsun'da yapımı devam eden 2 bin kişilik öğrenci yurdu projesinde 4 öğrenci bloğu, sosyal tesis, kapalı spor salonu ve güvenlik giriş noktası inşa ediliyor. Zemin artı 6 kat olarak planlanan öğrenci bloklarının yanı sıra zemin artı 1 kat şeklinde yapılacak kapalı spor salonunun da öğrencilerin kullanımına sunulması hedefleniyor.

19 Mayıs Yurdu 2 bin 148 öğrenci kapasiteli olacak

Samsun 19 Mayıs Yurdu'nun ise 2 bin 148 öğrenci kapasitesiyle hizmet vermek üzere planlandığı bildirildi. Öğrencilerin yalnızca barınma ihtiyaçlarının değil, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere katılımlarının da desteklenmesi amacıyla çeşitli alanların oluşturulmasının planlandığı belirtildi.

Yurt yerleşkesinin 4 blok, sosyal tesis ve spor salonundan oluşacağı kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı