Öğretmene Yönelik Şiddet Protesto Edildi

BURHAN DEMİRCİOĞLU

Hürriyetçi Eğitim Sendikası Osmaniye Şubesi, bir okulun müdür başyardımcısının öğrenci tarafından bıçaklanmasını protesto etti. Şube Başkanı Gökhan Bozkurt, "Okullarımızda yaşanan şiddet olaylarının tekrar etmemesi, eğitimcileri şiddetin hedefi haline getiren uygulamaların son bulması, somut ve kalıcı çözümler üretilmesi için başta Milli Eğitim Bakanlığı olmak üzere bütün yetkilileri harekete geçmeye ve gerekli yasal çerçeveli önlemleri ivedilikle almaya davet ediyoruz. Öğretmene vurulan darbe geleceğe vurulan darbedir" dedi.

Hürriyetçi Eğitim Sendikası Osmaniye Şubesi, Kadirli Atatürk Anadolu Lisesi Müdür Başyardımcısı Yılmaz Uslu'nun bir öğrenci tarafından bıçaklanmasıyla ilgili okul önünde açıklama yaptı. Şube Başkanı Gökhan Bozkurt, şunları söyledi:

"ÖĞRETMENLER, İTİBARSIZLAŞTIRMA POLİTİKASINA AÇIK HALE GELDİ"

"19.10.2023 Cuma günü ilçemizde Kadirli Atatürk Anadolu Lisesi içerisinde müdür yardımcımıza, öğretmenimize, eğitimcimize yapılan saldırıyı kınıyoruz. Öğretmeni itibarsızlaştıran, toplumdaki yerini ve okuldaki işlevini her fırsatta küçültmeye neden olan uygulamalar, öğretmene şiddet vakalarının temelidir. Bugüne dek öğretmene şiddet olaylarının faillerinin caydırıcı cezalar almaması da dolaylı teşvik niteliğindedir. Neredeyse her geçen gün yurdun bir köşesinde öğretmene şiddet vakası baş gösterirken Milli Eğitim Bakanlığı hala bu konuya dair engelleyici, koruyucu, herhangi bir önlem politikası geliştirmemiştir. En ücra köşelere tayin edildiğinde bile 'vatan toprağıdır' diyerek özveriyle görevini yapan halihazırda yoksulluk ve işsizlikle her an burun buruna getirilen eğitim neferlerimiz toplumda baş tacı edilmesi gerekirken, itibarsızlaştırma politikaları sayesinde her türlü saldırıya açık hale gelmiştir.

"ÖĞRETMENLERİN ÇALIŞMA GÜVENLİĞİ SİZLERİN SORUMLULUĞUDUR"

Herkesin saygı duyduğu öğretmenin toplum öncüsü konumundaki zamanlardan öğretmenine sahip çıkmayan, saygı duymayan öğretmenini, söylemleri ve eylemleriyle saydırmayan veli ve öğrencilerin fiziki psikolojik saldırılarına maruz bırakılan bir eğitim sisteminin hakim kılındığı zamanlara geldik. Eğitim çalışanlarının, baskı ve tehditlerinin kıskacına bırakıldığı, güvensiz ve güvencesiz iş ortamlarına itildiği, eğitim öğretim ve bilim hizmetleri iş kolundaki görevlerin piyasacı bir anlayışla yürütüldüğü, öğrenci, öğretmen, veli ilişkisinin giderek yozlaştığı bir ortamda eğitim ve öğretim mekanizmasının toplumu dönüştüren ve iyileştiren bir sonuç üretmesi beklenemez.

"ÖĞRETMENE VURULAN DARBE GELECEĞE VURULAN DARBEDİR"

Milli Eğitim Bakanlığı'na çağrımızdır; Atatürk'ün dediği üzere yeni nesil öğretmenlerin eseri olacaksa öğretmenlerin çalışma güvenliği de sizlerin sorumluluğudur. Okullarda yaşanan şiddetin ve öğretmenlere yönelik saldırıların önlenebilmesi öncelikle her fırsatta öğretmenleri eğitim ve bilim çalışanlarını hedef haline getiren politika ve uygulamalara son verilmesinden geçmektedir. Öğrenci ve veliyi sorgu hakimliği düzeyine çıkaran öğretmeni sanık koltuğuna düşüren Milli Eğitim Bakanlığı destekli şikayet mekanizmaları derhal kaldırılmalıdır. Bakanlığımız, öğretmene şiddet konusunda daha fazla yaptırımları gündeme getirmeli ve bu olaylara yasal yollarla dur denilmeli. Öğretmenlere yönelik şiddeti önlemek için acil eylem planı hazırlanmalıdır. Yaşanan şiddetin önlenebilmesi için kamu çalışanlarını hedef haline getiren açıklamalara son verilmelidir. Şiddet vakalarında idari ve hukuki soruşturmaların bir an önce yapılması, ilgililer hakkında yaptırımlar uygulanması, okullarımızdaki güvenlik tedbirlerinin arttırılması noktasında azami gayret gösterilmelidir. Öğretmenlik meslek kanunu, öğretmenlerin mevcut haklarını koruyacak kariyer basamaklarında hizmet süresini önceleyecek ve şiddet vakalarına son verecek bir şekilde revize edilmelidir. Okullarımızda yaşanan şiddet olaylarının tekrar etmemesi, eğitimcilere şiddetin hedefi haline getiren uygulamaların son bulması, somut ve kalıcı çözümler üretilmesi için başta Milli Eğitim Bakanlığı olmak üzere bütün yetkilileri harekete geçmeye ve gerekli yasal çerçeveli önlemleri ivedilikle almaya davet ediyoruz. Öğretmene vurulan darbe geleceğe vurulan darbedir. Eğitimcileri şiddetin hedefinde olan bir toplumun geleceği karanlıktır çocuklarımızı emanet ettiğimiz öğretmene şiddeti durdurun diyoruz."