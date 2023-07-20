Niğdeli öğrenci TYT'de birinci oldu

YÜKSEKÖĞRETİM Kurumları Sınavı'nda (2023-YKS) Temel Yeterlilik Testi ( Tyt ) alanında 120 soruya doğru cevap vererek birinci olan Niğdeli Harun Durak (17), bilgisayar mühendisi olmak istediğini söyledi. Bor Şehit Ramazan Konuş Fen Lisesi öğrencisi Harun Durak, TYT alanında 3 milyon 527 bin 443 kişi arasından tüm sorulara doğru cevap vererek, diğer adayları geride bıraktı. Ailesini de gururlandıran Durak, bilgisayar mühendisliği bölümünü tercih etmek istiyor. Denemelerde tüm soruları hiç doğru cevaplayamadığını, en fazla 112 net yaptığına dikkat çeken Durak, TYT'de tüm soruları doğru cevaplamanın kendisi için de sürpriz olduğunu söyledi.

'İNSANIN EKSİKLERE YÖNELMESİ GEREKİYOR'

Bu kadar iyi bir sonuç beklemediğini anlatan Durak, sınav sonucunu İstanbul'daki akrabalarının telefonla arayarak müjdelediğini belirterek, İstanbul'dan bir akrabamız aradı. 'Hayırlı olsun, birinci olmuşsun' dedi. Biz de bir şaşırdık, sonra bilgisayardan baktık. Sınava genelde eksiklerimi tamamlayarak çalıştım. Bazı arkadaşlar hata yapıyor. Hangisinde daha iyilerse ona daha fazla çalışıyor. İnsanın eksiklerine yönelmesi gerekiyor. Çünkü eksiğini kapatmazsan pek bir işe yaramıyor. TYT'de 120 sorunun hepsini çözdüm ama konu eksiklerini yavaş yavaş kapatarak yaptım. Hedefim; bilgisayar mühendisliği, okula henüz karar vermedim dedi.Bir fabrikada çalışan baba Seyfi Durak da oğlunun başarısından dolayı çok mutlu olduğunu ve gurur duyduğunu ifade ederek, Çok gayretliydi, bazen 'Oğlum gözün bozulacak' diyordum, saat 24.00'e kadar ders çalıştı. İnşallah meyvelerini alacak diye konuştu. Ev kadını anne Esra Durak ise Onun azmine hayrandım, yanıltmadı. Bize bu gururu yaşattığı için teşekkür ediyorum dedi. (DHA)