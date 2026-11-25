Muş'ta Dünya Balıkçılık Günü dolayısıyla düzenlenen programda; su kaynaklarının korunması, balıkçılık faaliyetlerinin geliştirilmesi ve su ürünleri üretiminin artırılmasının önemi ele alındı.

Şehit Davut Karaçam Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde gerçekleştirilen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Program kapsamında öğrencilere su kaynaklarının önemi, balıkçılık faaliyetleri, sucul ekosistemin korunması ve sürdürülebilir su ürünleri üretimi konularında bilgilendirme yapıldı. Etkinlikte, su kaynaklarının gelecek nesillere aktarılması ve balıkçılık faaliyetlerinin sürdürülebilir şekilde yürütülmesinin önemine dikkat çekildi.

Programda konuşan Muş Tarım ve Orman Müdürü Necattin Gönç, Dünya Balıkçılık Günü vesilesiyle öğrencilerle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Su kaynaklarının yalnızca doğal bir zenginlik olmadığını belirten Gönç, bu kaynakların yaşamın devamlılığı açısından stratejik öneme sahip olduğunu vurguladı. Gönç, "Su çok önemli bir konu, stratejik bir konu, hayatın kaynağıdır. Bu anlamda su kaynaklarını oluşturan akarsular, barajlar, göller ve göletlerimiz doğal zenginliklerimizdir. Bunlar sadece doğal zenginlik değil, aynı zamanda ekosistemin merkezi, balıkların yaşam alanı ve ekolojik dengenin de çok önemli bir parçasıdır. Bu anlamda ilimiz, su kaynakları açısından çok ciddi bir potansiyele sahip. Baraj göllerimiz, göl ve göletlerimiz, nehirlerimizle birlikte önemli bir potansiyel barındırıyoruz. Özellikle sahip olduğumuz bu potansiyelin üretime dönüşmesi noktasında son süreçte çok önemli çalışmalar yürütüyoruz ve önemli gelişmeler yaşanıyor" dedi.

Alparslan 2 Baraj Gölü'nün yetiştiricilik bölgesi olarak ilan edildiğini söyleyen Müdür Gönç, "2027 yılında yaklaşık 28 tesisimiz faaliyete başlayacak ve toplamda yıllık 10 bin ton kapasiteli alabalık üretimi gerçekleştirilecek. Böylece ilimiz, sahip olduğu potansiyeli üretime dönüştürerek gerek bölgemizde gerekse ülkemizde önemli bir üretim merkezi haline gelecektir. Tabii su kaynaklarımızı koruma anlamında bakanlık olarak da çok önemli çalışmalar yürütüyoruz. Kaynaklarımızın mevcut durumunu ve kirlilik boyutunu tespit etmek amacıyla belirlenen istasyonlarda belli aralıklarla numuneler alıp analizlerini yapıyoruz. Mevcut durumu ortaya koyarak bir yol haritası belirliyoruz" ifadelerini kullandı.

Su kaynaklarını korumak amacıyla ülke genelinde olduğu gibi kentte de su kaynaklarının balıklandırılması projesini yürüttüklerini ifade eden Gönç, "Bu anlamda 2026 yılı içerisinde yaklaşık 2 milyon adet yavru sazan balığı ve şabut yavrusunu su kaynaklarımızla buluşturduk. Son üç yıla baktığımızda ise toplamda 7 milyon adet yavru balığı su kaynaklarımızla buluşturduk. Böylece sucul ekosistemin dengesini koruyarak balık stoklarımızı artırmak ve sürdürülebilir balıkçılığı tesis etmek amacıyla çok önemli çalışmalar yürütüyoruz. Tabii su kaynaklarımızı koruma anlamında toplumun tüm kesimlerine görev ve sorumluluk düştüğünü özellikle ifade etmek isterim. Sürdürülebilir balıkçılık ve su kaynaklarımızdaki balık stoklarının korunması için özellikle av yasağı dönemlerinde tüm bireylerimizin, öğrencilerimizin, gençlerimizin ve toplumun her kesiminin av yasaklarına uyması, balıkların özellikle yumurtlama dönemlerinde avlanmaması konusunda hassasiyet göstermesi gerekiyor. Bununla birlikte su kaynaklarımızın kirletilmemesi konusunda da aynı hassasiyetin gösterilmesi gerekiyor. Bu anlamda farkındalık oluşturmak amacıyla Bakanlık olarak ülke genelinde 21 Kasım Balıkçılık Günü etkinlikleri kapsamında böyle bir etkinlik düzenledik. Sevgili öğrencilerimiz ve gençlerimizle bir araya gelerek çevreye karşı duyarlılığı artırmak ve bilinçli bireyler yetiştirmek amacıyla farkındalık oluşturduk. Suyu unutmayalım ki su hayatın kendisidir. Balıklarımızı korumak ise geleceğimizi korumaktır. Dolayısıyla bu kaynaklarımızı koruyarak gelecek nesillere aktarılmasını inşallah hep birlikte sağlayacağız" diye konuştu.

Program kapsamında Su Ürünleri Mühendisi Esra Gün Salihoğlu tarafından balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliğine ilişkin sunum gerçekleştirildi. Sunumda öğrencilere balıkçılık faaliyetleri, su ürünlerinin önemi ve su kaynaklarının korunmasına yönelik bilgiler aktarıldı.

Programın sonunda öğrencilere ve katılımcılara balık ikramında bulunuldu.

Programa, Vali Yardımcıları Metin Baskın ve Onur Bektaş, Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Altay, kurum yöneticileri, öğretmenler ile öğrenciler katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı