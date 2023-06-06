Muğla'da öğrenciler Okur Gezer Yazar Projesi kapsamında kitap yazdı

Muğla'da, Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen Okur Gezer Yazar Projesi kapsamında öğrenciler kitap yazıyor.

Bodrum Güler Mustafa Kızılağaç İlkokulu ve Bodrum Bitez Gülümser Mehmet Danacı İlkokulu öğrencileri, proje kapsamında kaleme aldıkları "Arılar Ülkesi 3" ve "Atma, Dönüştür, Oyna Kazanan Olsun Doğa" adlı kitaplarını, İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay'a takdim etti.

Ziyarette, minik yazarlara Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Aldal, okul müdürleri ve sınıf öğretmenleri eşlik etti.

İl Müdürü Emre Çay, minik yazarlarla tanışıp sohbet ederek kaleme aldıkları her iki kitapta nelerden esinlendiklerini ve kitapların içeriği hakkında bilgi aldı.

Öğrencilerin yazdığı kitapların çok kıymetli olduğunu, her iki kitabın da farkındalık oluşturmak adına güzel işlere vesile olduğunu ifade eden Çay, "Değerli öğretmenlerimizin rehberliğinde duygu, düşünce ve hayallerini kaleme alan minik yazarlarımızla gurur duyuyor, öğretmen ve öğrencilerimizi yürekten tebrik ediyorum, başarılarının ömür boyu devamını diliyorum." dedi.

Okur Gezer Yazar Projesi'nin il genelinde başarıyla yürütüldüğünü ve meyvelerini tüm ilçelerde bir bir verdiğini belirten Çay, öğrencilerin bu sayede daha çok okumaya, daha çok araştırmaya, daha çok yazmaya ve ürün oluşturmaya başladıklarını dile getirdi.