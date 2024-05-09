Milli Eğitim Bakanı Tekin: Eğitimcilere Yönelik Şiddet Cezaları Artırılmalı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: "(Eğitimcilere yönelik şiddet) Öngörülen cezalar yüzde 50 oranında artırılmalı. Meslektaşlarımıza yapılan bu tür çirkin saldırıların son bulması için tüm gücümüzle mücadele etmeye kararlıyız."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Eğitim