Milli Eğitim Bakanı Tekin: Eğitimcilere Yönelik Şiddet Cezaları Artırılmalı
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, eğitimcilere yönelik şiddet olaylarına dikkat çekerek, bu konuda öngörülen cezaların yüzde 50 oranında artırılması gerektiğini belirtti. Bakan Tekin, eğitimcilere yönelik şiddeti önlemek için daha sert yasal önlemler alınması gerektiğini vurguladı.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: "(Eğitimcilere yönelik şiddet) Öngörülen cezalar yüzde 50 oranında artırılmalı. Meslektaşlarımıza yapılan bu tür çirkin saldırıların son bulması için tüm gücümüzle mücadele etmeye kararlıyız."