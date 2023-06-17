Mersin'de Çocuk Gelişim Merkezleri'nde Karne Heyecanı

Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan Çocuk Gelişim Merkezleri'nde karne heyecanı yaşandı. 2022-2023 eğitim-öğretim dönemini tamamlayarak yaz tatiline giren toplam 180 öğrenci karnesini aldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Aile ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Adile Teyze, Münir Özkul, Begonvil, Halkkent Çocuk Gelişim Merkezleri'nde eğitim gören 180 öğrenci, düzenlenen neşeli törenlerle karnelerini aldı.

TANIŞIK: "KOCA BİR YILI GERİDE BIRAKIYORUZ"

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Çocuk Gelişim Merkezleri Eğitim Koordinatörü Özlem Tanışık, "Okullarda miniklerimizle birlikte onların gelişim alanlarına yönelik etkinliklerle sürdürdük, bilimle, sanatla buluşturduk. Koca bir yılı geride bırakırken onları bugün karne ve başarı belgelerini veriyoruz. Ebeveynleri ile birlikte güzel bir kutlama yapıyoruz" dedi.

"BÜTÜN MİNİKLERİN YAZ TATİLİNİN GÜZEL GEÇMESİNİ DİLİYORUM"

Büyükşehir Belediyesi'nin Çocuk Gelişim Merkezleri'nde yaklaşık 220 öğrencinin bulunduğunu da kaydeden Tanışık, çocuklarla birlikte yıl boyunca gelişim alanlarına yönelik etkinlik aktiviteleri sürdürdüklerinden söz etti. Çocukların gelişimlerini yakından izlediklerini de sözlerine ekleyen Tanışık, "Bu sırada ebeveynlere danışmanlık hizmeti verdik. Çocukların gelişim alanlarına yönelik yaptığımız tespitler doğrultusunda görüşmeler yaptık ve bunları yakından takip ettik. Ebeveynlerle birlikte çocuklarımızı sanatla buluşturduk, tiyatroya götürdük, müzeye gittik, resim sergisi açılışlarına gittik, sanat galerileriyle buluştuk. Miniklerimize bu zamana kadar verdiğimiz altyapı ile birlikte geleceklerinin daha aydınlık olmasını umut ediyoruz. Aynı yolda devam etmelerini istiyoruz. Bütün miniklerin yaz tatilinin güzel geçmesini diliyorum" diye konuştu.