Memurlar için getirilecek yarı zamanlı çalışma hakkının detayları belli oldu

Milyonlarca memurun yarı çalışma düzeni için önemli değişiklik hayata geçirilecek. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın son şeklini vereceği taslağa göre; düzenlemeden çocuğu olan memur anne ve babalar yararlanacak.

Halihazırda kanunda yer alan yarı çalışma hakkının uygulanabilmesi için hükümet "Aile Yılı" kapsamında yeni bir yönetmelik hazırlıyor. Hükümet, Kasım 2016'da Devlet Memurları Kanunu'na eklenen ve sekiz yıldır uygulanmayan yarı zamanlı çalışma hakkını aktive etmeye hazırlanıyor.

DÜZENLEME ERKEK MEMURLARI DA KAPSAYACAK

Taslağa göre doğum ya da evlat edinme sonrası anne ya da baba yarı zamanlı çalışma hakkında faydalanabilecek. Bu haktan ebeveynler aynı anda yararlanamayacak. Yani ya anne ya baba çocukları ilkokula başlayana kadar yarı zamanlı çalışabilecek. Yarı zamanlı çalışmak isteyen memurlar başvuru için en az bir ay önceden kuruma yazılı talep iletmek durumunda. Öte yandan yarı zamanlı çalışan anneye ayrıca süt izni verilmeyecek.

MEMURLARIN HAFTADA 20 SAT ÇALIŞMASI YETERLİ OLACAK

Memurlar için haftalık çalışma süresi 40 saat. Yarı zamanlı çalışmada ise 20 saatin doldurulma şartı bulunuyor. Bu kapsamda haftanın belirli günleri tam ve en az üç gün olmak üzere çalışılabilecek. Diğer seçenekte ise haftanın beş günü en az üç saat olmak üzere çalışılacak.

ÇOCUKLARIN HER BİRİ İÇİN AYNI HAK KULLANILABİLECEK

Evlat edinenler için farklı şartlar söz konusu olacak. Her bir çocuk için ayrı ayrı bu haktan faydalanmak mümkün olacak. Çalışma hayatını dönüştürme potansiyeli bulunan bu yönetmenlik görüşe açılırken, çalışmaya son halini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı verecek.