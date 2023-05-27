Marmaris'te öğrenciler doğa içinde çevre bilinci etkinliğinde buluştu

Marmaris'te ekoloji için buluşan öğrenciler doğa içinde çevreyi tanıdı

MUĞLA - Marmaris İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Akdeniz Koruma Derneği arasında düzenlenen protokol dahilinde organize edilen etkinlikte, Dört Mevsim Derneği iş birliği ile depremden etkilenen çocuklarında olduğu 67 öğrenci Günnücek Milli Parkı'nda 'Ekoloji Buluşması' adı altında doğa ve çevre bilinci etkinliğine katıldı.

Akdeniz Koruma Derneği koordinasyonunda 4 saat süren 'Ekoloji Buluşması' etkinliklerde çocuklar gruplar halinde ve toplu olarak oyunlar oynadı. Dernek eğitmenlerinin çeşitli aktiviteler ile doğada yaşayan canlılar, nesli tükenmekte olan bitkiler ve hayvanlar, ağaçlar ve çevreyi korumanın önemini anlattıkları çocuklar, geldikleri için çok mutlu olduklarını ve çok şey öğrendiklerini ifade etti.

"Çocukların yaşadığı ekosistemi tanıması en büyük hedefimiz"

Akdeniz Koruma Derneği sözcüsü İlkay Kavak, "Milli eğitim ile yaptığımız bir protokol dahilinde, bugün bir etkinlik düzenledik bir ekoloji buluşması hedefledik. 67 çocuk burada var ve bize bugün çok büyük desteği olan Dört Mevsim Derneği ile etkinliğin içeriğini kurguladık. Çocukların içinde yaşadığı ekosistemin tanıması, birlikte yaşadıkları türler hakkında bilgi sahibi olmalarını hedefliyoruz. Bugün Marmaris Milli Park'tayız. Hem buradaki doğayı deneyimlemeleri, hem de bizim üzerinde çalıştığımız türler hakkında bilgi sahibi olmalarını hedefliyoruz. Çocuklarla çalışmak çok önemli, çünkü geleceğimiz onlar ve bu bilgileri onların ediniyor olması bizim için çok kıymetli. Herkesin yüzü gülüyor bizim de yüzümüz gülüyor" diyerek bu tarz eğitim etkinliklerinin devam edeceğini belirtti.

Marmaris İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Büro görevlisi Özge Coşkun, "İmzaladığımız protokol dahilinde bugünkü etkinliğimizi gerçekleştiriyoruz. Ekoloji buluşması için Marmaris çok zengin bir coğrafya ve öğrencilerimizin bunları deneyimlemelerini doğada öğrenmelerini çok önemsiyoruz. Çok da keyifli bir etkinliğimiz oluyor öğrencilerimiz çok mutlu herkes çok mutlu" şeklinde konuşarak kurum olarak bu tür etkinliklerin her zaman destekçisi olmaya devam edeceklerini ifade etti.

"Çocukların doğada birebir eğitim alması daha etkili oluyor"

'Ekoloji Buluşması' etkinliğinin işbirlikçilerinden Dört Mevsim Derneği yetkilisi Nilay Küme, "Akdeniz Koruma Derneği ile birlikte 67 çocukla burada ekosistemi konuşmak bu coğrafyada yaşayan diğer canlılar kimlerdir ve türleri yok olmakta olan canlıları tanıyabilmek için çeşitli oyunlar organize ettik. Çocuklarla birlikte 3,5 saat boyunca ormanda vakit geçiriyoruz. Doğada öğrenmeleri daha etkili, çünkü okullarda formal eğitim oluyor ve bir öğreticinin bilgiyi vermesi şeklinde ilerliyor. Doğada serbest vakit geçirerek aynı zamanda kendilerinin birer aktif katılımcı olarak bu eğitim süresince yer almaları keşfetmeleri birbirlerinden öğrenmeleri için alanlara ihtiyaçları var. Ormanda eğitim yapmak hem bu serbestliği veriyor, hem de daha formal olmayan metodları kullanmamızı sağlıyor. Bu sebeple de burada yapmak hem çocuklarla bu konuları konuşabilmek hem onların daha fazla dikkatini çekebilmek, hem de çocukların daha sonrasında bir iklim aktivisti bir doğa korumacı olabilmesi için daha konuya odak vermelerini sağlıyor" dedi.

Ekoloji Buluşması etkinliğine katılan öğrenciler, "Hayvanlara zarar vermemeyi, yerlere çöp atmamayı öğrendik, ağaç olmazsa insan da olmaz o sebepten ağaçları da korumalıyız" diyerek etkinliklerde çok mutlu olup çok eğlendiklerini söyledi.