Kuşadası'nda 100'üncü yıl coşkusu Hande Yener ile taçlandı

AYDIN - Kuşadası'nda Cumhuriyet'in kuruluşunun 100'üncü yıl coşkusu Hande Yener konseriyle taçlandı. Türk pop müziğinin sevilen sanatçısı Yener, seslendirdiği şarkılar ve sahne performansıyla Kuşadalıların bayram sevincini zirveye taşıdı.

Kuşadası'nda Cumhuriyet'in 100'üncü yılı gün boyunca düzenlenen birbirinden renkli etkinliklerle kutlandı. Kutlama programı çerçevesinde Kuşadası Belediyesi tarafından akşam Belediye Hizmet Binası önünde konser düzenlendi. Konserde Türk pop müziğinin sevilen şarkıcısı Hande Yener sahne aldı. Konser öncesinde Dj Kadir Çetin'in canlı performansı eşliğinde Cumhuriyet'in 100'üncü yılına özel havai fişek gösterisi düzenlendi. On binlerce kişinin izlediği konserde, alana sığmayan Kuşadalılar İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı ile cadde ve sokakları doldurdu. Sevilen pop şarkıcısı Hande Yener, dansçıları eşliğinde gerçekleştirdiği sahne performansı ve birbirinden hareketli şarkıları ile Cumhuriyet Bayramı sevincini ikiye katladı.

"Cumhuriyetimiz sonuna kadar yaşayacak"

Konser öncesinde sahnede Kuşadalılara seslenen Belediye Başkanı Ömer Günel, Kuşadası'nda Cumhuriyetin 100'üncü yılı kutlamalarında sokağa dökülen binlerce kişi görmekten dolayı mutluluk duyduğunu belirterek "19 Mayıs 1919'da başlayan kurtuluş destanı, 100 yıl önce tam bugün Cumhuriyet ile taçlandı. Cumhuriyeti kurup bize emanet eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygı, sevgi ve minnetle anıyorum. Cumhuriyet özgürlük ve demokrasi demektir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bize en önemli emanetidir. Cumhuriyetimiz sonsuza kadar yaşayacak. Bu gece Hande Yener ile çok eğleneceğiz. Kuşadası'na yakışan bir kutlama yaptık" diye konuştu.