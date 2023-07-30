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KPSS Alan Bilgisi Sınavında son oturum başladı

Eğitim Haberleri

Kamu Personeli Seçme Sınavı Alan Bilgisi sınavında son oturum (işletme, muhasebe ve istatistik) saat 10.15'te başladı. Adaylar, başvurudaki oturum tercihlerine göre ilgili testlerin sorularını cevaplayacak. İşletme ve muhasebe sınavlarında çoktan seçmeli 40 soru için 50 dakika verilirken, yine 40 soruluk istatistik sınavı için ise adaylara 60 dakika verilecek.

KPSS Alan Bilgisi Sınavında son oturum başladı

ANKARA - Kamu Personeli Seçme Sınavı Alan Bilgisi sınavında son oturum (işletme, muhasebe ve istatistik) saat 10.15'te başladı.

KPSS Alan Bilgisi sınavları çerçevesinde 3. ve son oturum başladı. Adaylar, başvurudaki oturum tercihlerine göre ilgili testlerin sorularını cevaplayacak. İşletme ve muhasebe sınavlarında çoktan seçmeli 40 soru için 50 dakika verilirken, yine 40 soruluk istatistik sınavı için ise adaylara 60 dakika verilecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Muhammed Musab Gümüşer - Eğitim

KPSS Eğitim Haberler

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