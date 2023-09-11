Konya'da Yeni Eğitim Öğretim Yılı Başladı

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı Konya'daki ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki 543 bin 379 öğrenci ve 35 bin 570 öğretmen için yaz tatili sonrası ilk ders zili çaldı. Konya'da Ali İhsan Dayıoğlugil İlkokulu'nda yeni eğitim yılının başlaması nedeniyle '2023–2024 Eğitim-Öğretim Yılı Açılışı ve İlköğretim Haftası Kutlama Programı' düzenlendi.

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı Konya'daki ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki 543 bin 379 öğrenci ve 35 bin 570 öğretmen için yaz tatili sonrası ilk ders zili çaldı.

Konya'da Ali İhsan Dayıoğlugil İlkokulu'nda yeni eğitim yılının başlaması nedeniyle "2023–2024 Eğitim-Öğretim Yılı Açılışı ve İlköğretim Haftası Kutlama Programı" düzenlendi.

Programda konuşan Konya Valisi Vahdettin Özkan, yeni öğretim yılının tüm öğretmen ve öğrencilere hayırlı ve huzurlu olması temennisinde bulunarak sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çocuklarımızın bu aşkı şevki daim olsun diyorum. Eğitim öğretim döneminin bereketli olmasını temenni ediyorum. Okullarımızın çevrelerindeki güvenlik tedbirlerinin alınması konusunda yüksek derecede bir hassasiyet var. Parlamentomuzun, kaynakları ağırlıklı olarak eğitim hizmetlerine seferber etmesi, ulusal düzeyde milli bir hedef olarak eğitim hizmetlerinin yaygınlaştırılması, etkinleştirilmesi, kurumsal kapasitenin geliştirilmesi yönünde çok önemli bir faaliyet icra etti. Parlamentomuza, milletvekillerimize teşekkür ederiz. Hükümetimiz ilgili bakanlıklar bu temel çerçeveyi projelendirip hizmet olarak gençlerimize sunma konusunda bir mecra oluşturdular. Fiziki altyapı okullaşma oranları son 15, 20 yıl içinde yaygın bir eğitimin alt yapısı oluştu."

Törende konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit de Konya'da toplam 2170 okulda, 35 bin 570 öğretmen ve 543 bin 379 öğrencinin ders başı yaptığını söyledi.

Öğrencilerin şiir okumaları ve folklor gösterilerinin ardından Vali Vahdettin Özkan'ın yılın ilk ders zilini çalmasıyla öğrenciler sınıflarına geçti.

Derslikleri dolaşan Vali Özkan ve beraberindeki protokol üyeleri, öğrencilerle sıralara oturarak bir süre sohbet etti.

Yeni eğitim öğretim yılı birinci dönemi 19 Ocak'ta sona erecek

Öte yandan daha önce okul öncesi ve ilkokul birinci sınıfa başlayan öğrenciler, 4-8 Eylül'de uyum eğitimi almıştı. Bu yıl ortaokul ve liseye başlayacak öğrencilerin uyum eğitimi ise 15 Eylül'e kadar sürecek. Yeni eğitim öğretim yılı birinci dönemi 19 Ocak'ta sona erecek. İkinci dönem 5 Şubat'ta başlayacak ve 14 Haziran'da karnelerin dağıtılmasıyla yaz tatili başlayacak.

Programa Konya Valisi Vahdettin Özkan, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, AK Parti Konya milletvekilleri Latif Selvi, Mehmet Baykan, Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, veliler ve öğretmenler katıldı.