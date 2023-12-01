Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyetin 100. yılında 100 özel eğitim sınıfını hizmete açtı. Programa katılan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile birlikte yaptığımız projeyle 100 sınıf yaptık. Bunu 256'ya çıkaracağız" dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, özel eğitim ihtiyacı olan bireyler için eğitim hizmetlerinin niteliğini artırmak, eğitimde fırsat eşitliği ilkesini hayata geçirmek ve çocukların sosyal gelişimlerini destekleyerek toplumsal yaşama uyumlarını artırmak için özel eğitim sınıfları açıyor. 2022-2023 eğitim öğretim döneminde okul öncesi ve liseye kadar olan tüm eğitim düzeylerine uygun olan 12 ilçedeki 72 okula 100 özel eğitim sınıfı kuruldu. "Özel Eğitim Sınıflarının Donanım ve Alt Yapılarının Güçlendirilmesi" projesiyle ilk olarak 55 sınıf (hafif zihinsel), 31 sınıf (hafif otizm), 3 sınıf (orta ağır otizm), 11 sınıf (orta ağır zihinsel) hazırlandı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 2023-2024 eğitim- öğretim yılında da 156 daha özel sınıf açmayı hedefliyor. Bu hedef doğrultusunda Kocaeli Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Engelleri Kaldırıyoruz" programıyla sınıflar tanıtıldı.

"Özel çocuk annesiyim. Böyle programlara koşarak geliyorum"

Sunuculuğunu Ceyda Düvenci'nin üstlendiği programa Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, milletvekilleri, partililer, öğretmenler, özel öğrenciler ve aileler katıldı. Program özel gereksinimli ikiz kardeşler Ali ve Sami Ücel'in sahne performansıyla başladı. Ardından "Hayatın İçinde Özel Eğitimin Yeri" konulu panel Ceyda Düvenci moderatörlüğünde Başkan Büyükakın'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Programda konuşan Düvenci, "Özel gereksinimli bir çocuk annesiyim. Böyle programlara koşarak geliyorum. Başkan Tahir Büyükakın'a teşekkür ediyorum. Başkanımızın çok güzel ekibi var. Kendilerine bir hedef koyuyor ve bu hedefi yerine getirene kadar çalışıyorlar. Hepsine teşekkür ediyorum" dedi.

"100 sınıf yaptık, 256'ya çıkaracağız"

Düvenci'nin sorularını cevaplayan Başkan Büyükakın, "Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile birlikte yaptığımız projeyle 100 sınıf yaptık. Bunu 256'ya çıkaracağız. Sınıflarımızın önce fiziksel şartları hazırlandı. Her gereksinim grubuna göre özel sınıflar hazırladık. Daha sonra materyaller hazırlandı. Sivil toplum kuruluşlarına önemli görevler düşüyor. Bu öğrencilerimize yetecek öğretmenimiz yok. Bunu STK'lar ile kapatabiliriz. Ayrıca Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak 2 engelsiz yaşam merkezi inşa ediyoruz. Birisi Gebze'de, diğeri İzmit'te. Her şeyi düşünüldü ve özel olarak tasarlandı. Ayrıca özel gereksinimli bireyler için 'Ben de Varım' projesini başlattık. Yazar ve sporcularla özel gereksinimli bireyleri bir araya getirdik. Becerilerine göre çocuklarımız spora ve sanata yönlendiriliyor" dedi. - KOCAELİ