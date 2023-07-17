Üye Girişi
Haberler

KidZania İstanbul 4. Satranç Turnuvası

Eğitim Haberleri

KidZania İstanbul'un 4'üncü satranç turnuvası, İş Bankası iş birliği ve Türkiye Satranç Federasyonu'nun katkılarıyla 18-20 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek. Turnuva üç gün sürecek ve tüm katılımcılara madalya verilecek. Ayrıca, turnuva dışında 'Satrançla Tanışma Atölyesi'nde satranç stratejileri öğretilecek.

KidZania İstanbul'un 4'üncü satranç turnuvası, İş Bankası iş birliği ve Türkiye Satranç Federasyonu'nun katkılarıyla 18-20 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eğitim

İş Bankası İstanbul Eğitim Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title