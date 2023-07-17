KidZania İstanbul 4. Satranç Turnuvası

KidZania İstanbul'un 4'üncü satranç turnuvası, İş Bankası iş birliği ve Türkiye Satranç Federasyonu'nun katkılarıyla 18-20 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek. Turnuva üç gün sürecek ve tüm katılımcılara madalya verilecek. Ayrıca, turnuva dışında 'Satrançla Tanışma Atölyesi'nde satranç stratejileri öğretilecek.