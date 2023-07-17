KidZania İstanbul 4. Satranç Turnuvası
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KidZania İstanbul'un 4'üncü satranç turnuvası, İş Bankası iş birliği ve Türkiye Satranç Federasyonu'nun katkılarıyla 18-20 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek. Turnuva üç gün sürecek ve tüm katılımcılara madalya verilecek. Ayrıca, turnuva dışında 'Satrançla Tanışma Atölyesi'nde satranç stratejileri öğretilecek.
KidZania İstanbul'un 4'üncü satranç turnuvası, İş Bankası iş birliği ve Türkiye Satranç Federasyonu'nun katkılarıyla 18-20 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eğitim