Haberler

Kasapoğlu, YKS Şampiyonu Gençlerle Buluştu

Kasapoğlu, YKS Şampiyonu Gençlerle Buluştu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AK Parti İzmir Milletvekili Dr. Mehmet Kasapoğlu, 2026 YKS'de dereceye giren İzmirli gençlerle Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu'ndaki Spor Müzesi'nde bir araya gelerek, başarılarını kutladı ve gençlerin ülkenin geleceği için en değerli güç olduğunu vurguladı.

Önceki Dönem Gençlik ve Spor Bakanı, AK Parti İzmir Milletvekili Dr. Mehmet Kasapoğlu, 2026 YKS'de Türkiye genelinde dereceye giren İzmirli gençlerle Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu'nda bulunan Spor Müzesi'nde bir araya geldi.

Gençlerin ortaya koyduğu azim, disiplin ve kararlılığın Türkiye'nin geleceğine duyulan güveni daha da güçlendirdiğini ifade eden Kasapoğlu, gençlerin her alanda desteklenmesinin ülkenin geleceğine yapılan en kıymetli yatırımlardan biri olduğunu vurguladı. Gençlerle samimi bir ortamda sohbet eden Kasapoğlu, şunları söyledi: "Sevgili gençler, şampiyonlar; böylesine güzel, tarih dolu bir spor müzesinde bugünün şampiyonlarıyla beraber olmak benim için büyük bir heyecan. 2026 YKS Şampiyonu olan İzmir'in gençlerini, onlarda emeği olan değerli ailelerimizi ve öğretmenlerimizi yürekten kutluyorum. Gençler, sizler büyük bir başarıyı gerçekleştirdiniz. İnşallah bundan sonra da her şey gönlünüze göre olsun, yolunuz bahtınız açık olsun. Sizlerin elbette farklı hayalleriniz var. Belki bundan sonra İzmir'de olmayacaksınız ama Türkiye'nin neresine giderseniz gidin, dünyanın neresinde olursanız olun biliyoruz ki yüreğiniz bu ülke için, İzmir için çarpacak. Bu şehrin milletvekili, sizin bir arkadaşınız olarak her daim yanınızda olduğumuzu, gönül kapılarımızın sizlere açık olduğunu özellikle ifade ediyorum. İnşallah bundan sonra her şey gönlünüze göre olsun, yolunuz açık olsun; her zaman irtibatta ve birlikte olmaya devam edeceğiz"

Buluşmada gençlerin üniversite tercihleri, gelecek planları ve hedefleri üzerine de sohbet eden Kasapoğlu, gençlerin yalnızca elde ettikleri başarılarla değil, kurdukları hayaller, ortaya koydukları emek ve ülkeye katacakları değerle Türkiye'nin en büyük gücü olduğunu belirtti. Gençlerin başarı yolculuğunda her zaman yanlarında olmaya devam edeceklerini de ifade eden Kasapoğlu, eğitimden bilime, spordan teknolojiye kadar her alanda gençlerin önünü açacak çalışmaların büyük önem taşıdığını, gençlere duyulan güvenin, Türkiye'nin güçlü yarınlarının en sağlam teminatı olduğunu, ülkenin neresinde olursa olsun her gencin Türkiye'nin ortak değeri olduğunu söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Çerçeve yasanın Meclis'ten geçmesinin ardından İçişleri Bakanı Çiftçi'den ilk hamle geldi

Çerçeve yasa Meclis'ten geçti, ilk hamle Bakan Çiftçi'den geldi
Türkiye'yi ayağa kaldıran hemşire için Adli Tıp'tan şoke eden rapor

Türkiye'yi ayağa kaldıran hemşire için şoke eden rapor
Gözaltındaki ultrAslan lideri 'Öcalan'a özgürlük' diye bağırdı

Gözaltındaki ultrAslan lideri "Öcalan'a özgürlük" diye bağırdı
Yasak aşk çifte cinayetle bitti! Önce eniştesini sonra eşini vurdu

Yasak aşk şüphesiyle çifte cinayet! Sokakta başladı evde bitti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mourinho'nun Real Madrid antrenmanını görenler 'Yazıklar olsun' diyor

Görüntüyü izleyenler "Yazıklar olsun" diyor
Gözlükten kurtulmak için ameliyat olan adamın gözü alındı

Daha iyi görmek için ameliyat oldu, gözünü aldılar
Beşşar Esad'a idam kararı sonrası dikkat çeken görüntüler

Beşşar Esad'a idam kararı sonrası dikkat çeken görüntüler
Gordion kazı alanını ateşe verdi: Alkollü şüpheli tutuklandı

Tarihi kazı alanını yakan şüpheli hakkında karar verildi
UltrAslan lideri ve oğlunun hesaplarında 51 milyon TL’lik işlem hacmi

UltrAslan lideri ve oğlunun hesaplarında milyonluk trafik
Olay iddia! Erdoğan, Cemil Tugay'ı sormuş: Alalım mı ne dersiniz?

Erdoğan muhalefetin kalesindeki başkanı sordu: Alalım mı ne dersiniz?
Akaryakıta çifte zam! Son dönemin en büyük fiyat artışı geliyor

Çifte zam göründü! Son dönemin en büyük fiyat artışı geliyor