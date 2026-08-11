Kasapoğlu, YKS Şampiyonu Gençlerle Buluştu

Önceki Dönem Gençlik ve Spor Bakanı, AK Parti İzmir Milletvekili Dr. Mehmet Kasapoğlu, 2026 YKS'de Türkiye genelinde dereceye giren İzmirli gençlerle Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu'nda bulunan Spor Müzesi'nde bir araya geldi.

Gençlerin ortaya koyduğu azim, disiplin ve kararlılığın Türkiye'nin geleceğine duyulan güveni daha da güçlendirdiğini ifade eden Kasapoğlu, gençlerin her alanda desteklenmesinin ülkenin geleceğine yapılan en kıymetli yatırımlardan biri olduğunu vurguladı. Gençlerle samimi bir ortamda sohbet eden Kasapoğlu, şunları söyledi: "Sevgili gençler, şampiyonlar; böylesine güzel, tarih dolu bir spor müzesinde bugünün şampiyonlarıyla beraber olmak benim için büyük bir heyecan. 2026 YKS Şampiyonu olan İzmir'in gençlerini, onlarda emeği olan değerli ailelerimizi ve öğretmenlerimizi yürekten kutluyorum. Gençler, sizler büyük bir başarıyı gerçekleştirdiniz. İnşallah bundan sonra da her şey gönlünüze göre olsun, yolunuz bahtınız açık olsun. Sizlerin elbette farklı hayalleriniz var. Belki bundan sonra İzmir'de olmayacaksınız ama Türkiye'nin neresine giderseniz gidin, dünyanın neresinde olursanız olun biliyoruz ki yüreğiniz bu ülke için, İzmir için çarpacak. Bu şehrin milletvekili, sizin bir arkadaşınız olarak her daim yanınızda olduğumuzu, gönül kapılarımızın sizlere açık olduğunu özellikle ifade ediyorum. İnşallah bundan sonra her şey gönlünüze göre olsun, yolunuz açık olsun; her zaman irtibatta ve birlikte olmaya devam edeceğiz"

Buluşmada gençlerin üniversite tercihleri, gelecek planları ve hedefleri üzerine de sohbet eden Kasapoğlu, gençlerin yalnızca elde ettikleri başarılarla değil, kurdukları hayaller, ortaya koydukları emek ve ülkeye katacakları değerle Türkiye'nin en büyük gücü olduğunu belirtti. Gençlerin başarı yolculuğunda her zaman yanlarında olmaya devam edeceklerini de ifade eden Kasapoğlu, eğitimden bilime, spordan teknolojiye kadar her alanda gençlerin önünü açacak çalışmaların büyük önem taşıdığını, gençlere duyulan güvenin, Türkiye'nin güçlü yarınlarının en sağlam teminatı olduğunu, ülkenin neresinde olursa olsun her gencin Türkiye'nin ortak değeri olduğunu söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı