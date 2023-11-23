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Karapınar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Öğretmenler Arası Voleybol Turnuvası Sona Erdi

Karapınar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Cumhuriyetin 100. yılına özel öğretmenler arası voleybol turnuvası sona erdi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet İçalan, dereceye giren takımları tebrik ederek, katılımcılara teşekkür etti. Kupa töreniyle sona eren programda İçalan, dereceye giren takımlara kupa ve madalyalarını takdim etti.