İzmir Enternasyonal Fuarı 92. kez kapılarını açıyor

İzmir Enternasyonal Fuarı, 1 Eylül Cuma günü görkemli bir açılış töreni ile 92'inci kez dünyaya 'merhaba' diyecek. Dans ve animasyon gösterileri, spor takımlarının gösterileri ve 18 ülkeden gençlerin yerel kıyafetleri ile katılacağı kortej yürüyüşü ise karnavalları aratmayacak.

İzmir Enternasyonal Fuarı, 1 Eylül Cuma günü görkemli bir açılış töreni ile 92'inci kez dünyaya "merhaba" diyecek. Dans ve animasyon gösterileri, spor takımlarının gösterileri ve 18 ülkeden gençlerin yerel kıyafetleri ile katılacağı kortej yürüyüşü ise karnavalları aratmayacak.

İzmir'in simgelerinden İzmir Enternasyonal Fuarı, bu yıl dev bir kortejle kapılarını açmaya hazırlanıyor. İzmir'in "2026 Avrupa Gençlik Başkenti" finalisti olmasına özel "Gençlik" teması ile 1-10 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek fuar, Cumhuriyetin 100. yıl dönümünde "Gençlik: Bugünün öncüsü" sloganıyla gençlerin vizyonunu ve enerjisini kente taşıyacak. Cumhuriyet Meydanı'nda binlerin toplanacağı kortej, kente büyük bir coşku yaşatacak. Kortej yürüyüşünün ardından 92. İzmir Enternasyonal Fuarı'nın resmi açılış töreni yapılacak.

Kortej, Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayacak. Süslenmiş bir otobüs öncülüğünde bando, dans gösterileri, gençlik toplulukları, spor takımları, İzmir Büyükşehir Belediyesi sporcuları, balon zincirleri, çiçeklerle süslenmiş araçlar, dorsesinde dansçıların olduğu bir araç korteje renk katacak. 18 ülkeden gençler yerel kıyafetleriyle, onur konuğu il Şanlıurfa ise halk dansları topluluğuyla kortejde yer alacak. Saat 18.30'da başlayacak kortej yürüyüşü, Atatürk Bulvarı yani Birinci Kordon'u izleyerek Gündoğdu Meydanı'na ulaşacak, oradan Ali Çetinkaya ve Plevne Bulvarı'nı izleyerek Kültürpark Lozan Kapısı'nda son bulacak.

Kortejin ardından ise 92. İzmir Enternasyonal Fuarı'nın resmi açılış töreni düzenlenecek. Törenle birlikte 92. İEF resmi olarak başlamış olacak. 10 gün boyunca konserler, etkinlikler, gençlik organizasyonları ve 7'den 70'e herkese hitap eden programlar fuar ziyaretçileriyle buluşacak.

Soyer'den İzmirlilere davet

İzmirlileri korteje katılmaya davet eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Cumhuriyetin ikinci yüzyılına girerken İEF'nin 92. yılında gençliği çok daha fazla öne çıkarmak istedik. Gençliğin, eğlencenin, sanatın, kültürün yer alacağı çok keyifli bir buluşma olacak. Bu sefer ilk kez bir karnaval tadında kortej planladık. İzmir'de ses getirsin istiyoruz. Başlangıcından son gününe kadar hepimizi keyifli günler bekliyor. İzmirlileri kortejimize davet ediyoruz ve bu dev şölenimize ortak olmalarını istiyoruz" dedi. - İZMİR