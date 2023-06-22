İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi'nde Mezuniyet Töreni

İstanbul Üniversitesi (İÜ) Su Bilimleri Fakültesinde mezuniyet töreni düzenlendi.

İÜ Prof. Dr. Fuat Sezgin Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki törende, 2022-2023 akademik yılını başarıyla tamamlayan öğrenciler mezuniyet sevinci yaşadı.

İÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Oral Öncül, törende, mezun öğrencileri tebrik etti.

Su Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Melek İşinibilir Okyar ise mezun öğrencilerden meslek hayatlarının her anında gurur duymalarını, fakülteyi hatırlamalarını istedi.

Deniz ve okyanusların gıdadan enerjiye, kozmetikten savunma sanayisine kadar çok çeşitli alanlarda kaynak temin ettiğini anlatan Okyar, dünyada milyonlarca insanın geçimlerini deniz ve okyanuslardan sağladığını ifade etti.

İnsanlar için tartışılamayacak derecede önem arz eden sucul ekosistemlerin önemli bir gıda deposu olmalarının dışında istihdam alanları oluşturması bakımında da dikkate alınması gerektiğini dile getiren Okyar, şöyle konuştu:

"Tüm bu gerekçeler çerçevesinde mezunlarımızın akuakültür, su ürünleri gıda güvenliği, su canlıları sağlığı, teşhis ve tedavi, akuatik ekosistem sağlığı, akuatik biyoteknoloji ve genomit, biyoçeşitliliğinin tespiti gibi çok geniş bir yelpazede eğitim aldıkları düşünülürse gelecek yıllarda ilgili bakanlıkların, belediyelerin ve özel sektörün daha çok sayıda su bilimleri ve mühendislerine ihtiyaç duyulacağı açıktır. Dolayısıyla bizler ekosistemi en iyi şekilde yönetmesi için yetiştirdiğimiz mezunlarımızın stratejik önemi olan bu noktada önemli görevler alacaklarına inanıyoruz."

Konuşmaların ardından fakülte birincisi Mustafa Kemal Meydan, ikincisi Ümmü Gülsüm Yıldırım ve üçüncü Merve Sayar'a ödülleri verildi.

Tören, meslek yemini ve öğrencilerin kep atma seremonisinin ardından sona erdi.