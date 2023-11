Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'den Öğretmenler Günü Mesajı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Şahin mesajında, yeni yüzyılda Türkiye'nin geleceğe güvenle bakmasında öğretmenlerin katkısının büyük olduğunu vurgulayarak, kendilerine emanet edilen çocukları ve gençleri en iyi şekilde yetiştirmek için gerekli bilgi donanımını sağlayan, daha güzel bir dünya hedefiyle onlara erdem kazandırarak yarınlar için en önemli yatırımı yapan öğretmenlere teşekkür etti.

Şahin mesajına şöyle devam etti: "Öğretmenlik şüphesiz bir gönül erliğidir. Bizler, beşikten mezara kadar ilim tahsil etmeyi emreden, kalemin kılıçtan üstün olduğu bir medeniyetin mensupları olarak, tarih boyunca olduğu gibi bugün de öğretmenlerimize büyük değer veriyoruz. Öğretmenler, eğitim öğretim sistemimizin temel yapı taşları, istikbalimizin de mimarlarıdır. Sabır, sevgi, özveri, bilgi olmadan bu mesleğin yapılması mümkün değildir. Her zaman fedakar ve özverili çalışmalarıyla çocuklarımıza kendini adayan, çağdaşlığı, bilimi tek rehber edinen öğretmenlerimizin katkıları ve onların yetiştirdiği çocuklarımız sayesinde ülkemiz muasır medeniyet hedefine yürüyecektir. Türkiye güçlü ve müreffeh bir ülke yolunda hızlı ve emin adımlarla yürürken, en büyük umudumuz bugün okul sıralarında oturan çocuklarımız, gençlerimiz ve onları şekillendiren öğretmenlerimizdir. Cehalete karşı açtığımız savaşta en büyük silahımız sizlersiniz. İstediğiniz kadar güzel okullar yapın, eğer içlerinde nitelikli eğiticiler yoksa o okullar taştan, binadan ibaret yapılar olarak kalmaya mahkumdur. Okulları okul yapan, eğitim yuvası yapan sizlersiniz. Sizlerin kendinize yapacağı her türlü yatırım, her birikim, her kazanç, çocuklarımıza, ülkemize, yarınlarımıza yapacağınız yatırımdır. Geleceğimizin mimarları olan öğretmenlerimiz, aynı zamanda derin ruh köklerimizden beslenen milli ve manevi değerlerimizin yılmaz bekçileridir. Öğretmenlerine hak ettikleri değeri vermeyen, onların fedakarlıkları karşısında ahde vefa göstermeyen hiçbir toplumun geleceği yoktur. İlim ve bilgide üstünlüğü kaybeden bir milletin, kendini geliştirmesi ve refah seviyesini yükseltmesi imkansızdır. Gençlerimizin her açıdan iyi yetiştirilmeleri, tarihlerini iyi öğrenmeleri, medeniyet değerlerini özümsemeleri, sorumluluk sahibi olmaları, milletimizin istikbali açısından büyük önem taşımaktadır.

Millet mekteplerinin açıldığı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e Başöğretmenlik unvanının verildiği bu anlamlı günde, tüm öğretmenlerimizi eğitime ve öğrencilerine yaptıkları katkılardan ötürü en içten duygularımla tebrik ediyorum." - GAZİANTEP