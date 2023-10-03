ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, TRT Erzurum Radyosunun Konuğu Oldu

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak 2023-2024 Akademik Yılının ilk gününde Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi'nde TRT Erzurum Radyosunun konuğu oldu.

Yeni akademik yılın ilk ders gününde eğitim öğretim konularını ve ETÜ'nün öğrencilerine sunduğu sosyal, kültürel ve sportif olanakları hakkında dinleyenlere bilgi veren Rektör Bülent Çakmak, Rektörlük görevinin yanı sıra lisans ve lisansüstü düzeyde derslere girmeye devam ettiğini belirterek: "Yöneticilik zamanımızın büyük bir bölümünü alıyor. Fakat akademide ders vermek ve öğrencilerle yakın temasta bulunmak sahada yer almak açısından oldukça önem arz ediyor. Öğrencilerimizle iç içe olmak onların sorunlarını birinci ağızdan bana iletebilme fırsatı sunuyor. Bu anlamda öğrencilerimiz de bir Rektörü derslerinde görmekten varsa sorunlarını ve taleplerini doğrudan aktarmaktan oldukça memnun oluyorlar" dedi.

Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi olan Rektör Çakmak, üniversiteye yeni başlayan öğrencilere tavsiyelerde bulunarak: "Elektronik 1 dersini vermekteyim ve bu ders bölümümüzün temel derslerinden birisidir. Öğrencilerim sıkı çalışma gerektiren bir bölümde okuyorlar ve bu nedenle ilk dersten itibaren işi sıkı tutmaları gerekiyor" diye konuştu.

TRT Radyo ekibiyle derse gireceği sınıfın önünde konuşan Rektör Çakmak, ETÜ Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi'nin Amerikan Yeşil Binalar Konseyi tarafından tasdikli bir yeşil bina olduğunu belirterek: "Teknik üniversite olmamız hasebiyle binamızın yapımı aşamasında daha seçkin ve ayırt edilebilir bir özellikte olmasını önemsedik. Bu doğrultuda yeşil bina konseptini benimsedik ve gerekli aşamalardan geçerek binamızı gümüş sınıfında yeşil bina olarak tescillettik. Bu binada hali hazırda 8 programımızda öğrencilerimiz aktif olarak ders görmekte ve enerji tasarrufu noktasında çok önemli katkılar sağlanmakta. Bu da bize ayrıca bir mutluluk veriyor" ifadelerini kullandı.

ETÜ'de nicelikten çok niteliği önemsediklerini aktaran Rektör Çakmak, temel amaçlarının kaliteli ve donanımlı mezunlar verebilmek olduğunu vurgulayarak: "Öğrencilerimizin mezun olduklarında arayan değil aranan elemanlar olmalarını özellikle önemsiyoruz. Öğrencilerimizin tüm fakültelerimizde nitelikli ve kaliteli eğitim almasını istiyoruz. Bu noktada tabii ki hocalarımızın kalitesi çok önemli ve biz de hocalarımızı belli atama kriterlerine tabi tutuyoruz. Atama kriterlerimiz de yetkinliği beraberinde getiriyor. Bu nedenle özellikle bu kriterlere haiz olan arkadaşlarımızı tercih ediyoruz" dedi.

Konuşmasının son bölümünde öğrencilere yıl boyunca çeşitli sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler sunduklarına değinen Rektör Çakmak, fakültelerde ikinci hafta itibariyle oryantasyon programı düzenleneceğini söyleyerek: "Öğrencilerimize hem üniversitemizi hem de şehrimizi tanıtmak amacıyla oryantasyon programları düzenliyoruz. Bu süreçte öğrencilerimize danışman hocaları tarafından kendilerine ne gibi imkanlar sunulacağına dair kapsamlı bilgiler veriliyor. Girişimcilik merkezimiz, kulüplerimiz, turnuvalarımız, şenliklerimiz ve daha pek çok etkinlik öğrencilerimiz için düzenliyor. Bu vesileyle ben kendilerine yeni dönemde başarılar diliyorum ve sağlıklı bir eğitim öğretim dönemi temenni ediyorum" diyerek konuşmasını sonlandırdı. - ERZURUM