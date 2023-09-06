El Salvador, Bitcoin'i Eğitim Müfredatına Dahil Ediyor

El Salvador, Bitcoin'i eğitim müfredatına dahil etme kararı aldı. Devlet okullarında ve diğer eğitim kurumlarında 2024'ten itibaren Bitcoin hakkında eğitim verilecek. Öğrencilere kripto para ile ilgili temel bilgiler ve Bitcoin'in ekonomik etkileri anlatılacak.

Dijitalleşen dünya ile birlikte kripto paralar da sürekli olarak yaygınlaşmaya devam ediyor. Bu noktada öne çıkan ülkelerden birisi hiç şüphesiz El Salvador. Kripto paralar için önemli kararlar alan El Salvador, şimdi ise Bitcoin'i eğitim müfredatına sokmaya hazırlanıyor.

Bitcoin, El Salvador'un eğitim müfredatına giriyor!

Orta Amerika'da yer alan Nayib Bukele'in başkanlığındaki El Salvador, son yıllarda Bitcoin için aldığı kararlar ile adından söz ettiren bir ülke. Öyle ki 2021 yılında Bitcoin'i resmi para birimi olarak kabul eden ilk ülke olan El Salvador, kripto para madenciliği girişimine yatırımlar da yapıyor.

Amerikalı Yazar Stacy Herbert tarafından aktarılan bilgilere göre El Salvador'da devlet okulları başta olmak üzere eğitim kurumlarında 2024'ten itibaren Bitcoin hakkında eğitim verilmeye başlanacak. İlkokulları da kapsayacak bu eğitim kapsamında öğrencilere kripto para ile ilgili temel bilgiler ve Bitcoin'in ekonomik etkileri gibi önemli konular anlatılacak. Bu alana yabancı kalmamaları hedefleniyor.

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Mi Primer Bitcoin Derneği ve El Salvador Eğitim Bakanlığı'nın işbirliği ile planlanan eğitim müfredatı için 150'den fazla öğretmene Bitcoin ve finansal eğitim verilmeye başlandı. Öte taraftan kripto para alanında adı bilinen eğitmenler, öğrencilere eğitim vermeleri için davet edildi. Bu davetliler arasında Bitcoin geliştiricisi Jimmy Song da yer aldı.

Peki sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Türkiye'deki okullarda Bitcoin anlatılacak olsaydı bunu nasıl karşılardınız? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.