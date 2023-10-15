Eğitim Sendikaları, Öğretmenlere Yüz Yüze Seminer Kararına Tepki Gösterdi

Eğitim Sen, Eğitim İş ve Hürriyetçi Eğitim Sen Eskişehir şubeleri, Milli Eğitim Bakanlığı'nın kasım ayındaki ara tatilde öğretmenler için yüz yüze seminer kararı vermesine tepki gösterdi.

MELTEM KARAKAŞ

Eğitim Sen, Eğitim İş ve Hürriyetçi Eğitim Sen Eskişehir şubeleri, Milli Eğitim Bakanlığı'nın kasım ayındaki ara tatilde öğretmenler için yüz yüze seminer kararı vermesine tepki gösterdi. Eğitim Sen Eskişehir Şube Başkanı Faik Alkan, "21. yüzyılda günübirlik kararlarla yönetilen bir bakanlığımız var. 21 yıldır aynı partide iktidar ülkenin eğitimine yol vermektedir. Fakat her gelen bakan bir önceki bakanın bütün uygulamalarını ortadan kaldırmakta, yeni adetler icat etmektedir. Adeta eğitim bir yapboz tahtası haline gelmiştir" dedi.

Eğitim Sen, Eğitim İş ve Hürriyetçi Eğitim Sen Eskişehir şubeleri, kasım ayındaki ara tatilde öğretmenler için yüz yüze eğitim semineri getirilmesine tepki gösterdi. Sendikalar adına açıklamayı yapan Eğitim Sen Eskişehir Şube Başkanı Faik Alkan, şunları söyledi:

"AYAK ÜSTÜ ALINAN KARARLARLA DAHA NE KADAR BU BAKANLIĞI YÖNETECEKSİNİZ?"

" Milli Eğitim Bakanlığı dert bakanlığı oldu. Video izlemek için öğretmenleri okullara çağırmaktadırlar. 21. yüzyılda günübirlik kararlarla yönetilen bir bakanlığımız var. 21 yıldır aynı partide iktidar ülkenin eğitimine yol vermektedir. Fakat her gelen bakan bir önceki bakanın bütün uygulamalarını ortadan kaldırmakta, yeni adetler icat etmektedir. Adeta eğitim bir yapboz tahtası haline gelmiştir. Bugün baktığımız zaman Milli Eğitim Bakanlığı'nda istikrar yoktur. Bugün Milli Eğitim Bakanlığı'na baktığımızda planlama yoktur. Sadece ve sadece okulların dini eğitim merkezi olması konusunda bir istikrara sahiptirler. En son alınan karar da bunun apaçık ispatıdır. Bugün okullarımızda çocuklar aç gelmektedir. Bir tostu iki çocuk bölüşerek yemektedir. Eğitim emekçilerinin barınma, yol masrafları başta olmak üzere birçok sorunu vardır. Eskişehir'de okullar açılmasına yakın deprem gerekçesiyle boşaltılmaktadır. Biz Sayın Milli Eğitim Bakanımıza Eskişehir'den sesleniyoruz. Diyoruz ki, Sayın Bakanımız, eğitim emekçilerinin bugün barınma sorunu ve yol masrafları sorunu ek dersleri dahil olmak üzere maaşlarını alıp götürmektedir. Siz Bakan olarak bizim arkadaşlarımızı dinlemek zorundasınız. Sivrihisar'a, Kırka'ya ve Alpu'ya en yakın mesafede olan ilçelere giden arkadaşlarımız dahil ortalama haftada bin liralık ulaşım ücreti ödemektedirler. Seminer döneminde bu arkadaşlarımız bu ücreti vermek yerine aynı videoyu okulda değil de evde izleyemezler mi? Ayak üstü alınan kararlarla daha ne kadar bu bakanlığı yöneteceksiniz?

"CUMA GÜNÜ HANGİ İÇERİKTE VE HANGİ ANLAYIŞLA ÖĞRETMENLERE DİNİ EĞİTİM ADI ALTINDA BİR BAŞLIK AÇTINIZ?"

Bir yandan bugün Türkiye'de temel tartışma konusu olan laiklik, kamusal eğitim ve aynı zamanda demokratik eğitim çöpe atılmış durumdadır. Biz seminer döneminde uygulanacak olan bu planlamanın doğru olmadığını düşünüyoruz. Diyoruz ki son gün cuma günü hangi içerikte ve hangi anlayışla öğretmenlere dini eğitim adı altında bir başlık açtınız? Biz sorunları tespit ediyoruz. Üç sendika olarak bugün bir milyondan fazla eğitim emekçisinin Eskişehir'den sesi olduk. Bu sesi sendikalarımız adına yükselteceğiz. Tek bir kurtuluş çaremiz birleşmektir. Sorunlar ortaktır. Eğitim emekçilerinin gerçek sendikaları da bugün sokaklardadır."