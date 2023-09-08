Eğitim Çalışanları İş Bırakacak

KERİM UĞUR

Eğitim çalışanlarının aldıkları maaşlarla kiralarını ödeyemediklerine vurgulayan Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası (Eğitim-İş) Genel Başkanı Kadem Özbay, yaşanan sıkıntılar nedeniyle eylemlilik kararı aldıklarını belirterek "24 Kasım'da dünyada başöğretmen unvanına sahip tek lider Mustafa Kemal Atatürk'e de atıfta bulunarak 'Başöğretmenimizi saygıyla anıyoruz. Göstermelik kutlamalara katılmıyoruz. Hakkımızı arıyoruz' sloganıyla iş bırakacağız" dedi.

Eğitim-İş Sendikası Genel Başkanı Kadem Özbay, toplu sözleşme süreci ve aldıkları eylem kararına ilişkin açıklama yaptı. Memurlar için imzalanan toplu iş sözleşmeleri görüşmelerinde bir tiyatro oynandığına dikkat çeken Özbay, şunları söyledi:

"En son toplu sözleşme süreci de tamamlandı. Bir tiyatro perdesi kapandı. Bir aydır süren oturup kalkan beylerin ve bayanların sonucunda enflasyonun çok altında bir rakamın eğitim çalışanlarına verildiğini görüyoruz. Kendi merkez bankasının açıkladığı enflasyonun da altında. Bakıyoruz orada değişmeyen bir aktör var hatta iki aktör var değişmeyen. Onlar kim yıllardır bakanlar değişse de sarılıkta birbirleriyle yarışan yandaş sendikaların başkanları değişmiyor. Bu başkanlar bir aferine eğitim çalışanlarını satan, pişkince alkışlayan bu sözde sendikaların temsilcileri yine iktidara değil, Cumhurbaşkanı'na değil, hakem heyetine suçu atarak kendini kurtarmaya çalışmaktadır. Eğitim çalışanları artık ev kiralarını ödeyemiyor, giyimini karşılayamıyor, çocuklarının eğitim masraflarını karşılayamıyorlar ancak sadece hakem heyetine suç atarak ortadan sıyrılmaya çalışan sözde bir sendika var. Bunun sorumlusu başta Cumhurbaşkanı olmak üzere siyasi iktidar devamında da onun yandaşı sendikadır. Eğitim çalışanları bunu görmelidir. Birlikte orada bir tiyatro oynanmıştır ve adeta bir danışıklı dövüş sergilenmiştir. Göreceksiniz son noktada Meclis açıldığında Cumhurbaşkanı bu oranların yetersiz olduğu üzerinden seçimi de gözeterek muhakkak artı bir iyileştirme yapacaktır" dedi.

"EĞİTİM ÇALIŞANLARI BÜYÜKŞEHİRLERE ATANMAK İSTEMİYORLAR"

Özbay, hayat pahalılığı nedeniyle eğitim çalışanlarının artık büyükşehirlere atanmak istemediğini belirterek şunları söyledi:

"Bugün başta büyükşehirler olmak üzere eğitim çalışanları maaşlarıyla ev kiralarını ödeyemiyor. İstanbul'dan, Ankara'dan, İzmir'den öğretmenler artık gitmek istiyor. Sahil kesimine tayini çıkan öğretmenlerimiz tayinlerini iptal ettiriyor. Çünkü maaşları ev kiralarına gitmiyor. Eğitim İş olarak biz bu süreçte 'Barınamıyoruz, geçinemiyoruz, yaşayamıyoruz' sloganıyla bir eylemlik başlattık. 15 Eylül ve 15 Ekim maaş aldığımızda maaş kadrolarımızla birlikte alanda olacağız. Kasım ayı içerisinde bölgesel eylemler yapacağız. Van'da da olacağız. Tekirdağ'da da olacağız. Aydın'da da olacağız. Ordu'da da olacağız. Kocaeli'de de olacağız. Konya'da da olacağız. Son olarak 24 Kasım'da dünyada başöğretmen ünvanına sahip tek lider Mustafa Kemal Atatürk'e de atıfta bulunarak başöğretmenimizi saygıyla anıyoruz. Göstermelik kutlamalara katılmıyoruz. Hakkımızı arıyoruz sloganıyla iş bırakacağız. 25 Kasım'da da büyük Ankara buluşmasını tüm eğitim çalışanlarıyla birlikte gerçekleştireceğiz. Gerçekten bugün eğitim çalışanları en temel barınma ihtiyacı başta olmak üzere aldıkları maaşla maalesef ki yaşam koşullarını sağlayamıyor, insanca yaşayamıyor"