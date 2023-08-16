Eğitim Bir Sen Elazığ Şubesi Üyeleri Maaş Promosyonunu Protesto Etti

Eğitim Bir Sen Elazığ Şubesi üyeleri, Milli Eğitim İl Müdürlüğü'nün bankalarla yaptığı maaş promosyonu ihalesinde 15 bin liralık rakamı kabul etmesini protesto etti. 1 Nolu Şube Başkanı İbrahim Bahşi, "Eğitim çalışanlarını rencide eden bu teklifi kabul etmediğimizi bütün sendikalar olarak burada ilan ediyoruz" dedi.

Eğitim Bir Sen Elazığ Şubesi'ne üye eğitimciler, Milli Eğitim İl Müdürlüğü'nün maaş promosyonu ihalesinde kabul edilen 15 bin liralık rakamı eski Elazığ Öğretmenevi önünde protesto etti. Eğitim Bir Sen Elazığ 1 Nolu Şube Başkanı İbrahim Bahşi, şunları söyledi:

"AÇIKLANAN MAAŞ PROMOSYONU RAKAMLARINI KABUL ETMİYORUZ"

"Eğitim çalışanlarının 2023-2026 maaş promosyon ihalesinin maalesef istenmeyen bir şekilde sonuçlanması nedeniyle protesto amacıyla bir araya gelmiş bulunmaktayız. Malumunuz 2023-2026 yılı 3 yıllık promosyon ihalesi 1 Ağustos itibarıyla başlamış, öncesinde ilimizde ilk defa tüm eğitim sendikaları bir araya gelmiş ve bankalar ziyaret edilerek elimizdeki eğitim çalışanlarının 2020 yılında yapılan banka promosyon ihalesinde Türkiye'nin en az promosyon ihalesinin yapıldığını ve rakamların 2021 yılında yüksek enflasyonlu ekonomik sisteme geçilmesinden dolayı Türkiye ortalamasının çok çok gerisinde kaldığını biz defalarca 2022 yılında bütün buradaki sendika başkanlarımız mevcut ihalesi devam eden bankalara biz promosyon ihalesini iptal etmek için dilekçe verdik. Resmi yazı yazdık Milli Eğitim Müdürlüğü'ne ama maalesef ne revize edildi ne de iptal edildi. En son ilimizdeki bu 8 Ağustos'ta yapılan 2 ihalede de çalışanların istediği rakam maalesef verilmemiştir. Çalışanları rencide edecek bir rakam teklifinde bulunulmuş ve ihale en son 15 bin lira olarak bitmiştir. Bunu tekrar iptal etmenin bize bir fayda sağlamayacağını gördüğümüz için Milli Eğitim Müdürlüğü bu ihaleyi bu şekilde sonuçlandırmış ve 15 bin lira kabul edilmiştir. Eğitim çalışanlarını rencide eden bu teklifi kabul etmediğimizi bütün sendikalar olarak burada ilan ediyoruz.

"TÜM ÜYELERİMİZİ BANKALARI PROTESTO ETMEYE ÇAĞIRIYORUZ"

Amacımız bunu yüksek sesle protesto ederek, eğitim çalışanlarına sıra geldiğinde mi bu kadar düşük promosyon teklifleri yapılıyor diyoruz. 2021 yılında yapılan ihalede maaşlarımız 5 bin lira iken 2021 yılında yüksek enflasyonla maaşlarımız 10-12 bin TL'ye çıktığı zaman 2 katı para kazanan banka neden bugün ihaleye geldiğinde düşük rakamlarla ihaleye girdi. O yüzden biz de bugün arkadaşlarımızı topladık. Diğer arkadaşlarımızı da tüm üyelerimizi de tüm eğitim çalışanları mevcut ihalesi devam eden bankaya giderek paralarını çekmelerini, kredi kartlarını imha etmelerini, iptal etmelerini, otomatik talimatları iptal etmelerini, yatırım hesaplarının başka bankalara taşınması gibi, mevcut hesapların kapatılması gibi elimizden gelen bütün sendikal refleksleri göstermek için burada toplandık.

"EĞİTİM ÇALIŞANLARININ RENCİDE EDİLMESİNİ ARTIK İSTEMİYORUZ"

Defalarca Milli Eğitim Müdürlüğü'ne resmi yazı yazmamıza rağmen, banka revize etmemiş, 2 yıl boyunca bizi bekletmiş ve bugün eylül ayında resmi olarak sonuçlanan ihaleyle yine düşük tekliflerle gelmiştir. Bu isyanımızı yetkililerin duymasını istiyoruz. Eğitim çalışanlarını banka patronlarının insafına bırakmamalarını istiyoruz. Toplu sözleşme şu an yapılıyor. Toplu sözleşme masasında bunun Türkiye genelinde bakanlık düzeyinde, genel müdürlük düzeyinde yapılarak çalışanların böyle bir banka promosyonu için, öğretmenlerin, eğitim çalışanlarının ortalığa düşmesini, mağdur edilmesini, rencide edilmesini artık istemiyoruz. Fırsat ortada. Bugün gündemde olan toplu sözleşme masasındaki 967 tekliften biri de bu. Toplu sözleşme masasında bunun çözülmesini istiyoruz. Bu amaçla arkadaşlarımızla birlikte sembolik de olsa, burada sayımız az olabilir ama tüm eğitim çalışanlarının bu süreçte hemen gelip bu eyleme katılmasını, bankaya gidip hesabını kapatmasını, kredi kartını iptal etmesini ve bahsettiğimiz bu sendika reflekslerin tamamının göstermelerini istiyoruz."

Eğitimciler, konuşmaların ardından banka kredi kartlarının kırıp yakarak eylemi sonlandırdı.