Rize'de doğuştan engelli olan 11 yaşındaki Miray Özcan, yazdığı kitaplarla büyük bir başarı elde ediyor. Miray, Ayşe öğretmeni sayesinde okuma yazmayı öğrendikten sonra kendi hayat hikayesini anlattığı bir kitap yazdı ve daha sonra ikinci bir kitap daha yazdı. Miray'ın başarısı, okul müdürü ve öğretmenleri tarafından da takdir ediliyor.

Rize'de doğuştan engelli 11 yaşındaki Miray Özcan, yazdığı kitaplarla kendisine hayran bırakıyor.

Doğuştan fiziksel engeli bulunan 11 yaşındaki Miray Özcan, birinci sınıfta Ayşe öğretmeni sayesinde güvenini toplayarak okuma yazmayı öğrendi. 8 yaşında kendi hayat hikayesini anlattığı 'Miray Kuş' adlı bir kitap yazan Miray, daha sonra Hasan Sağır İmam Hatip Ortaokulu'nda öğrenim görmeye başladı. Miray, Türkçe öğretmeni Rıza Özgür Yıldız'ın yardımıyla da 'Miray Kuş Ormanda' adlı ikinci kitabını yazdı.

"Gerçek hayatta kanatlarım olsa da ormana gitsem"

Miray Özcan, ilk başlarda kendisine inanmadığını, sonrasında neler başarabileceğini gördüğünü belirterek, "Birinci sınıfı evde eğitim alarak okudum. Sonrasında Ayşe öğretmen evde eğitim alırken çok yardımcı oldu. Çünkü hafta sonu eve gelip bana ders vermekten çok hoşlanıyordu. Ben de kendimi önemli bir birey olarak gördüm. O da beni kendime güven duygusuyla tanıştırdı. Bunun için ona sonsuz minnettarım. İlk başta okuyacağıma kimse inanmazken, o bana 'Okuyacaksın' derdi. Okumaya başladığımda annemle babam şaşkınlık içerisinde beni izliyorlardı. Doğrusunu söylemek gerekirse ben de kendime inanmamıştım. Fakat insanlar zaman içerisinde neler yapabiliyor ben bunu fark ettim. Kitap yazma işine de böyle başladım. Miray Kuş ormana uçarak gitti. Oradaki hayvanları gerçekten çok merak ediyordum. Gerçek hayatta kanatlarım olsa da ormana gitsem" ifadelerini kullandı.

"Büyük bir yazarı biz de ülkemize armağan edeceğiz"

Okul müdürü Emrah Karsu, Miray'ı ilerde Türkiye'ye büyük bir yazar olarak kazandıracaklarını ifade ederek, "Miray kızımız zorluklarla mücadele eden gayet başarılı birisi. Okulumuzda yetenekli öğrenciler için yazarlık kulübü kurmuştuk. 8 yaşından beridir yazarlık yapıyor. O da yazarlık kulübümüzün en değerli yazarlarından ve bu sene de kitabını çıkardı. Biz kendisini çok destekliyoruz. Geleceğe bir yazar hazırlıyoruz. Büyük bir yazarı biz de ülkemize armağan edeceğiz" diye konuştu.

"Miray kendi hayali kanatları ile birçok hayal kurmuş"

Türkçe öğretmeni Rıza Özgür Yıldız, Miray'ın hayal dünyasının çok büyük olduğunu söyleyerek, "Miray hepimize çok güzel bir örnek oldu. Sadece kendi gibi olanlara değil bütün çocuklara, hatta bize de şunu gösterdi; engellerin zihinde olduğunu, istenildiği zaman önünde hiçbir engel kalmayacağını gösterdi. Çok geniş bir dünyası var. Bizimkinden daha geniş bir dünyası var. Miray eminim ki kendi dünyasında özgür. Biz bazen kendimize bazı sınırlar koyabiliyoruz fakat Miray kendi hayali kanatları ile birçok hayal kurmuş. İnşallah hayallerini gerçekleştirecek" şeklinde konuştu.

Anne Nesrin Özcan ise Miray'ın yazdığı kitap sayesinde engelli evlada sahip anne babalara umut olduklarını belirterek, "Öncelikle zaten engelli olması önümüze bazı zorluklar çıkartıyor ama bu insanlar işleri çıkmaza soktuğu zaman bizim engelimiz yüzde yüz oluyor. Okulumuzda rampa olduğunda, yokuşta rampa olduğunda, asansör olduğunda ve hoşgörülü veliler olduğunda bizim engelimiz ortadan kalkıyor. Bu kitabı yazarken desteklememizin bir sebebi engelli evlada sahip anne babalara seslenmek. Asla umudunuzu kaybetmeyin. Evladınızın yanında siz güçlü kalmazsanız hiç kimse var olmaz. Siz evladınızın yanında ne kadar güçlü durursanız, yapacağına inandırırsanız ve kendiniz de yürekten inanırsanız önünüze bir sürü kapı açılıyor. Benim çocuğum bu şekilde başardıysa herkes her şeyi başarabilir. Şu anda Miray geleceğine yatırım yapıyor. Amacımız Miray'ın en ufak bir şeyini takdir etmek. Onu geleceğe karşı umutlandırmak. İleride Hatice Kübra Tongay gibi bir yazar olabilir" dedi.

İkiz kardeşi ile gurur duyduğunu ifade eden Simay Özcan ise, "Açıkçası gurur duyuyorum böyle kısıtlı imkanlarla yazdığı için" diye konuştu. - RİZE