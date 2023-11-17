DAS Akademie İstanbul Şubesi Yeni Adresinde Hizmet Vermeye Başladı

DAS Akademie'nin İstanbul şubesi, telc Almanca Sınavı'na girecek adaylara birçok avantaj sunacak yeni adresinde hizmet vermeye başlıyor. Ulaşımı çok kolay olan yeni şube iç tasarımı ve sağladığı sessiz sınav ortamıyla farklı bir telc Sınavı deneyimi sunmaya hazırlanıyor.

Bu sene 26. kuruluş yıldönümünü kutlayan DAS Akademie'nin İstanbul şubesi, telc Almanca Sınavı'na girecek adaylara birçok avantaj sunacak yeni adresinde hizmet vermeye başlıyor. Ulaşımı çok kolay olan yeni şube iç tasarımı ve sağladığı sessiz sınav ortamıyla farklı bir telc Sınavı deneyimi sunmaya hazırlanıyor.

DAS Akademie'nin İstanbul şubesi, Anadolu Yakası'ndaki Küçükbakkalköy'de yeni adresinde hizmet vermeye başladı. DAS Akademie İstanbul ofisinin açılışında konuşan Kurucu Ortak Nilgün Akdoğan, "Avrupa Dil Sertifikaları" anlamına gelen telc Sınavı'nın Türkiye'deki en köklü ve yaygın lisans partneri olduklarını söyledi. Akdoğan, "Bildiğiniz gibi, son yıllarda Almanya'da eğitim almak ya da çalışmak isteyenlerin sayısında ciddi bir artış var. Almanca yeterlilik sertifikalarından en önemlisi olan telc'in Türkiye'deki yetkili sınav partneri DAS Akademie'nin İzmir ve İstanbul merkezinde sınava girmek için hem yurtiçinden hem de yurtdışından çok sayıda aday geliyor. Adaylara kolaylık olması için İstanbul'daki şubemizi yeni adresine taşıyarak kapasitemizi arttırdık ve sınav ortamını daha stressiz hale taşıyacak iyileştirmeler gerçekleştirdik. telc Sertifikası'na sahip olmak isteyen adaylar İstanbul'daki yeni şubemizde daha konforlu bir sınav deneyimi yaşayabilecek" dedi.

Rahat ve konforlu sınav merkezi

Nilgün Akdoğan, 20'den fazla ülkede faal, 3 bini aşkın kuruluş ve Avrupa'da 25 binden fazla lisanslandırılmış sınav görevlisi olan, uluslararası standartlarda, adil, şeffaf ve güvenilir dil sınavları yapan telc gGmbh'nin uzun yıllardır Türkiye'deki yetkili sınav merkezi olmaktan gurur duyduklarını belirterek şöyle konuştu: "Küçükbakkalköy'e taşıdığımız yeni şubemizin konumu, metro durağına yürüme mesafesinde, bu sayede sınav merkezine trafiğe girmeden rahatça ulaşılabilecek. Adaylarımız, modern mimarisi olan, konforlu ve iyi havalandırılan, ses yalıtımlı sınav salonlarında, stressiz bir şekilde sınava odaklanabilecekler. Hizmet kalitemiz ve kapasitemizi daha da arttıracağına inandığımız yeni şubemizde, aynı zamanda Satış Direktörlüğümüz de hizmet verecek" dedi. - İSTANBUL