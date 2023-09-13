CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Öğrencilere Ücretsiz Yemek ve Kırtasiye Malzemesi Verilmesi İçin Kanun Teklifi Verdi

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, zorunlu eğitim süreci boyunca öğrencilere ücretsiz yemek verilmesi ve kırtasiye malzemelerinin Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinden karşılanması için kanun teklifi verdi. Gürer, "Tüm kırtasiye malzemeleri öğrencilere ücretsiz verilmeli. Ayrıca tüm öğrenciler okulda oldukları sürede yemek masrafları da devlet tarafından karşılanmalı. Çocukların sağlığı açısından, sağlıklı bir şekilde yemek tüketebilmeleri okulda sağlanmalı. Hem kırtasiye malzemeleri ücretsiz olmalı hem de yemek giderleri devlet tarafından karşılanmalı" dedi.

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, ilk ve ortaöğretimde öğrencilere ücretsiz yemek verilmesi ve kırtasiye malzemelerinin Milli Eğitim Bakanlığı tarafından karşılanmasına ilişkin kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu.

Velilerin ekonomik sorunlar nedeniyle çocuklarının ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandığına dikkat çeken Gürer, şunları söyledi:

"Okullarda ders zili çaldı. Öğrenciler okula başladı. Ama sorunlar da eğitim öğretimin başlamasıyla ailelerde yaşanır oldu. Çünkü kırtasiye malzemelerindeki artış, öğrencilerin eğitiminde her isteğinin temininde önünde engel teşkil ediyor. Bunun için bir kanun teklifi hazırladık. Tüm kırtasiye malzemeleri öğrencilere ücretsiz verilmeli. Ayrıca tüm öğrenciler okulda oldukları sürede yemek masrafları da devlet tarafından karşılanmalı. Çocukların sağlığı açısından, sağlıklı bir şekilde yemek tüketebilmeleri okulda sağlanmalı. Hem kırtasiye malzemeleri ücretsiz olmalı hem de yemek giderleri devlet tarafından karşılanmalı. Kanun teklifimizi TBMM Başkanlığı'na sunduk" diye konuştu.

"KALİTELİ EĞİTİME ERİŞİMLERİ SAĞLANMALI"

Konuyla ilglili yazılı açıklama da yapan Gürer, hayat pahalılığına dikkat çekerek "Gelecekte potansiyellerini tam anlamıyla kullanabilmeleri için kaliteli eğitime erişimleri sağlanmalıdır. Ama maalesef ekonomik kriz, gençlerin eğitim ve gelişim dönemlerini olumsuz etkileyen faktörleri beraberinde getirmiştir. Öğrenciler kriz ortamında sağlıklı beslenmeye ulaşmada zorlanma, gerekli kırtasiye ve okul malzemelerini temin etme konusundaki maddi sıkıntı gibi sorunlarla karşı karşıya kalmaktadırlar" dedi.

"OKULDAKİ UYUM SORUNLARINA VE DAVRANIŞ BOZUKLUKLARINA YOL AÇABİLİR"

Ekonomik durumu yetersiz olan ailelerin, çocuklarının eğitim ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandığına vurgu yapan Gürer, "Enflasyonun artışı, bu sorunun temel nedenlerinden biri olup kırtasiye malzemelerinin fiyatlarının bu denli yükselmesi de ailelerin maddi yükünü artırmaktadır. Bu durum aynı zamanda ailelerin diğer temel ihtiyaçları ile eğitim masrafları arasında denge kurmasını güçleştirmektedir. Ayrıca bu durum, çocukların sosyal-duygusal durumlarını olumsuz etkileyebilir. Çocuklar, ailelerin ekonomik durumunu fark ettiklerinde, kendilerini güvensiz ve yetersiz hissedebilirler. Bu da onların okuldaki uyum sorunlarına ve davranış bozukluklarına yol açabilir" dedi.

Gürer, ücretsiz yemek verilmesinin öğrencilerin fiziksel, zihinsel ve sosyal gelişimine katkı sunacağını ifade etti.

CHP'li Gürer'in TBMM Başkanlığı'na sunduğu, "Milli Eğitim Temel Kanunu ve İlköğretim ve Eğitim Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" şöyle:

"MADDE 1- 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununun 53'üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Zorunlu eğitim süresi boyunca öğrencilerin gereksinim duyduğu kırtasiye malzemeleri Bakanlıkça belirlenerek, eğitim -öğretimin başladığı hafta içerisinde ücretsiz olarak dağıtılır. Bu kapsamda yapılacak giderler, Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinden karşılanır."

MADDE 2- 12.01.1961 tarihli ve 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 12-. Eğitim kurumlarında zorunlu eğitim süresi boyunca öğrencilerin gereksinim duyduğu ve sağlıklı gelişimi açısından gerekli gıdalar ücretsiz olarak Bakanlıkça karşılanır. Yarım gün eğitim yapan eğitim kurumlarında sabah vakti eğitime başlayacak olan öğrencilere kahvaltı, öğle vakti eğitime başlayacak olan öğrencilere ise öğle yemeği meccanen verilir. Tam gün eğitim yapan eğitim kurumlarında ise ara öğün ve öğle yemeği öğrencilere meccanen verilir. Verilecek olan beslenmenin içeriği Milli Eğitim Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı tarafından çocukların gereksinimi göz önünde bulundurularak belirlenir. Bu maddenin uygulamasına ilişkin usul ve esaslar Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenir."