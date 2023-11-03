Burs Alan Öğrenci Oranı Yüzde 40'tır

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'de örgün öğretimdeki öğrenci sayısı, yurt kapasitesi ve burs verilen öğrenci sayısını açıkladı.

'BURS ALAN ÖĞRENCİ ORANI YÜZDE 40'DIR'

? Tbmm Plan Ve Bütçe Komisyonu, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı. Komisyonda, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve bağlı kuruluşların 2024 mali yılı bütçeleri görüşüldü. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Bakanlığı ve bağlı kurumların 2024 Mali Yılı bütçe görüşmelerinde milletvekillerinin eleştiri ve sorularını yanıtladı.

Bakan Aşkın Bak, Türkiye'de örgün öğretimdeki öğrenci sayısının 4 milyon 16 bin 857 olduğunu, öğrencilerin büyük kısmının kendi illerindeki okulları tercih ettiğini aktardı. Milletvekillerin, yurt sıkıntısı yaşandığına ilişkin eleştirilerine Bakan Bak, birçok ilde yurt projelerinin devam ettiğini belirterek şöyle dedi:

"2023-2024 eğitim öğretim yılında bize 428 bin 618 öğrenci başvurdu. 411 bin 577'sini yurtlara yerleştirdik. Bunun dışında özel yurtlar var, ortak ev tutma var. Hedefimiz yurt kapasitesini 1 milyona taşımak. Şu anda 23 ilde 40 bin 578 yatak kapasiteli 30 proje devam ediyor. Öğrencilerimizin yurtlarda huzurlu şekilde barınması için çalışıyoruz. Ayrıca; üniversite kampüslerinde yurtlar yapmak da önceliklerimiz arasında."

Bakan Aşkın Bak, kredi ve burs verilen öğrencilerin sayısını da paylaşarak, "2023 yılında 870 bin 369 öğrenciye öğrenim kredisi, 574 bin 085 öğrenciye burs olmak üzere toplam 1 milyon 444 bin 454 öğrenciye burs ve kredi ödemesi yapılmıştır. Burs alan öğrenci oranı yüzde 40'dır" dedi.

'MÜDÜR AÇIĞA ALINDI'

Bakan Aşkın Bak, bütçe görüşmeleri boyunca muhalefet milletvekillerinin sık sık dile getirdiği, Aydın'da ki Kız Yurdu'nda meydana gelen asansör kazası ile ilgili de şöyle dedi:

"Olay yargıya nakledildi. Yurt müdürümüzü açığa aldık, soruşturma açıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ile toplantılar yaptık, sistemin daha şeffaf şekilde yürütülmesini sağlayacağız. Asansörde yeni bakım sözleşmeleri yılbaşında kaldığı yerden devam eder ama biz bunu gözden geçireceğiz. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ile sık sık denetimler yapıp takip edeceğiz. Mutlaka Türkiye'de bütün her yerde asansörlerde arızalar oluyor, bakımları yapılıyor. Biz de bu konuyu çok hassas şekilde takip edeceğiz. Gereken yapılıyor."

Osman Aşkın Bak, bir soru üzerine; Spor Toto'nun işlevinin çok önemli olduğuna dikkat çekerek, "Yasa dışı bahisle mücadele ediyor. Yasa dışı bahis konusunda ciddi bir alan var, mücadeleye devam ediyoruz. Buradan gelen hasılat, amatör spora, kadınlara ve çocuklarımızın spor yapması için aktarılıyor" açıklamasında bulundu.

Bütçe görüşmeleri sırasında, HEDEP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, İstanbul'da Esenyurt KYK Erkek Öğrenci Yurdu'nda bir aylık ücretini ödemediği için atılan ve oturma eylemi başlattıktan sonra tutuklanan Burak Başer ve üniversite öğrencisi ablası Şura Başer'in cezaevinden gönderdiği mektupları Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a verdi.

Görüşmeler sırasında, zaman zaman HEDEP'li milletvekilleri AKP Parti ve MHP'li milletvekilleri arasında da tartışma çıktı.

Görüşmelerin ardından Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 2024 yılı bütçesi kabul edildi.

Besti KARALAR/ANKARA,