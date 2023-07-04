BSH Türkiye, Mesleki ve Teknik Eğitime Destek Vermeye Devam Ediyor

BSH Türkiye, TOSİ projesi ile mesleki ve teknik eğitim alan öğrencilere destek sağlıyor. Proje kapsamında okullara beyaz eşya ve küçük ev aletleriyle donatılan sınıflar ve teknik laboratuvarlar kuruluyor. Ayrıca öğretmenlere şirketin ürünlerine dair eğitimler veriliyor. Proje sayesinde 16 genç mezun iş imkanı bulurken, 314 öğrenci de staj yapma fırsatı elde etti.

Gençlerin mesleki gelişimine katkıda bulunmak ve satış sonrası servis hizmetleri alanında donanımlı personel ihtiyacına karşılık vermek amacıyla geliştirdiği TOSİ projesi ile mesleki ve teknik eğitim alan öğrencilere sektörü daha iyi tanıma fırsatı sunmak, kariyerlerine katkıda bulunmak, donanımlı çalışanlar olarak ülke istihdamına katılmalarını sağlamak hedefleniyor.

BSH Türkiye Servis Departmanı liderliğinde yürütülen TOSİ projesi, beyaz eşya sektörünü geleceğe taşıyacak donanımlı ve nitelikli çalışanların yetişmesine olanak sağlıyor. 2011 yılında hayata geçirilen TOSİ projesi için bugüne dek Türkiye'nin farklı noktalarında 8'i Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi ve 1'i Meslek Eğitim Merkezi olmak üzere toplamda 9 okul ile iş birliği gerçekleştirildi. Proje kapsamında, teknik liselerde beyaz eşya ve küçük ev aletleri sınıfları kuruldu ve bu sınıflara şirketin ürünleri yerleştirildi, işlevsel bir öğrenme ortamı oluşturuldu. Ayrıca, BSH Türkiye tarafından sağlanan teknik laboratuvarlar, öğrencilerin pratik becerilerini geliştirmeleri ve mesleki bilgi birikimlerini artırmaları için önemli bir kaynak oldu.

314 ÖĞRENCİYE STAJ, 16 YENİ MEZUNA İŞ İMKANI

Bugüne kadar TOSİ projesinin yürütüldüğü okullarda eğitimini tamamlayan 16 genç mezun, teknisyen olarak BSH servis ailesine katılırken 314 öğrenci de profesyonel satış sonrası servis hizmeti stajlarını şirketin servislerinde gerçekleştirdi.