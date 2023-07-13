Beyoğlu Belediyesi Okullarda Portatif Yüzme Havuzları Kurdu

Beyoğlu Belediyesi, okulların bahçesine portatif yüzme havuzları kurdu. Sıcaktan bunalan çocuklar hem serinliyor hem de antrenörler eşliğinde yüzmeyi öğreniyor. Beyoğlu Belediyesi ile Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliğinde hayata geçirilen proje kapsamında havuzlar bu yıl Piripaşa İlk/Ortaokulu, Orbay İlk/Ortaokulu ve Güner Akın Anadolu İmam Hatip Lisesi bahçelerinde kuruldu. 'Beyoğlu'nda Yüzme Bilmeyen Kalmasın' sloganıyla kurulan havuzlarda 7-11 yaş arasındaki çocuklara uzman antrenörler tarafından yüzme eğitimi veriliyor. Öğrencilerin yaz havuzları eğitimlerine katılabilmeleri için gerekli olan tahliller de Beyoğlu Belediyesi tarafından ücretsiz olarak yaptırılıyor. Haftanın 6 günü hizmet veren yaz havuzları ile çocukların sağlıklı, zinde ve teknoloji bağımlılığına kapılmadan hareket dolu bir yaz geçirmelerinin sağlanması hedefleniyor.