Batman'da yaz Kur'an kursları sona erdi

BATMAN Batman'ın Sason ilçesinde temmuz ayında başlayan Kur-an kursları sona erdi.

Sason'da, il ve ilçe müdürlükleri koordinesinde 3 Temmuz-11 Ağustos tarihleri arasında düzenlene Kur-an kursu programı tamamlandı. Eğitimler, talepler doğrultusunda öğleden önce veya sonra, günde 3 saat şeklinde planlandı ve 6 hafta devam etti. Kurslarda imam hatip, müezzin kayyım ve Kur'an kursu öğreticileri görev aldı. Veysel Karani Medresesi'nde 6 haftalık eğitimlerini tamamlayan 70 öğrenciye düzenlenen programda çeşitli hediyelerle veda eden hafızlık hocası Engin Şahin, öğrencilerle dolu 6 haftayı verimli bir şekilde tamamladıklarını söyledi.

Bugün itibariyle kursların sona erdiğini belirten Şahin, "Çocukların çoğu Kur'an-ı Kerimi öğrendi. Sadece Kur'an dersleri değil, dini bilgileri de öğrettik. Özelikle ahlak bilgisi üzerinde de durduk. Okulların açılmasıyla birlikte uygun vakitlerde eğitimlerimiz devam edecek. Burada asıl amaç, bu kurslarda yetişen vatanına, milletine, devletine bağlı bireyler yetiştirmektir. İstiyoruz ki öğrencilerimiz dinine bağlı vali, kaymakam, komutan olsun. Bu vesile ile başlattığımız kurslarımızı bu gün itibariyle sonlandırdık. Bu kursumuzda 50 erkek ve 35 kız olmak üzere toplamda 85 öğrenciye ders verdik" dedi.

Programın sonunda kurslara katılan tüm öğrencilere çeşitli ödüller verildi.