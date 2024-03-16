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Başkan Yazıcı, ilçeye bir okul daha kazandırdı! Açılışa İmamoğlu'na yaptığı gönderme damga vurdu

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Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı öncülüğünde, eğitime verilen desteğin bir göstergesi olarak Tuzla'ya yeni bir okul daha kazandırıldı. 16 derslik, kapalı spor salonu ve çeşitli sosyal alanlarla donatılmış okul, eğitime başladı. Açılışta yaptığı konuşmada isim vermeden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na göndermede bulunan Başkan Yazıcı, "Kreşler yapıp övünenler, onları da yapamayanlar; kreşlerin metrekaresini ölçerlerse, 1500 kreş yapmış kadar büyük okullar yaptığımızı görürler" dedi.

Tuzla Belediyesi'nin 'Eğitim Kenti Tuzla' hedefiyle yürüttüğü eğitim projeleri arasına, 100 milyon TL yatırımla Şifa Mimar Sinan Mahallesi'ne kazandırılan Barış Manço Ortaokulu da eklendi. Tuzla'da tekli eğitim vizyonu doğrultusunda açılan okul; 16 derslik, bir kapalı spor salonu, iki okul öncesi sınıfı, idari alanlar, dört atölye ve çok amaçlı bir salonu bünyesinde barındırıyor. Açılış törenine, Tuzla Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Çangır, okul yöneticileri, öğrenciler ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

Başkan Yazıcı, ilçeye bir okul daha kazandırdı! Açılışa İmamoğlu'na yaptığı gönderme damga vurdu

"9 OKUL, 2 ANA OKULU, 1 BİLSEM'İ TUZLAMIZA KAZANDIRDIK"

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "16 derslikli Barış Manço Ortaokulu'nun açılışını gerçekleştirdik. Burada ikili eğitim yapılıyordu, tekli eğitime geçildi. 7 yeni okul inşaatı devam ediyor. Çocuklarımızın eğitimi bizim için çok kıymetli; bu kapsamda 9 okul, 2 anasını okul yaptık. Bilim sanat merkezimizi de salı günü açıyoruz. Ama okullarımızı sadece açmakla bırakmıyor, boyasını, badanasını, bütün tadilatı, tamiratlarını da yapıp teslim ediyoruz. Eğitim materyalleri, bilişim sınıfları, laboratuvarlar, okulların dezenfeksiyonu hepsi antiseptik alana uygun olarak bütün çalışmalarımızı çocuklarımız için yapıyoruz. 50 bin öğrencimize kırtasiye yardımında da bulunuyoruz. Özellikle ihtiyaç sahibi belli bir sayıdaki çocuklarımızı okullarımızda tespit ederek her okulda 20-30 öğrencimize de öğle arasında yemek veriyoruz" şeklinde konuştu.

Başkan Yazıcı, ilçeye bir okul daha kazandırdı! Açılışa İmamoğlu'na yaptığı gönderme damga vurdu

"YAPTIĞIMIZ OKUL YATIRIMLARI 1500 KREŞ YATIRIMINA DENK"

Başkan Yazıcı, şu ana kadar yapmış oldukları okul yatırımlarının 1500 kreş yatırımına denk olduğunu belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: "Şu anda 9 okul, 2 ana sınıfı ve açtığımız BİLSEM metrekare olarak hesaplanacak olursa, kreşler yapıp övünenler, onları da yapamayanlar; kreşlerin metrekaresini ölçerlerse, 1500 kreş yapmış kadar büyük okullar yaptığımızı görürler. Sadece kreş yapmaya kalksak 1500 tane kreşi şu ana kadar yapmış olurduk" dedi.

Başkan Yazıcı, ilçeye bir okul daha kazandırdı! Açılışa İmamoğlu'na yaptığı gönderme damga vurdu

"TÜRKİYE YÜZYILI'NI BU OKULLARDAN YETİŞEN ÇOCUKLAR KURACAK"

Tuzla'ya başka yeni okullar kazandıracaklarının müjdesini de veren Başkan Yazıcı, "Eğitimin kıymetli olduğuna inanıyoruz. Geleceğimizi, ülkemizin birliğini, bütünlüğünü, beraberliğini, bağımsızlığını ve al bayrağı göklerde dalgalandıracak olan çocuklarımız, bu okullardan yetişecek ve Türkiye Yüzyılını bu çocuklarla beraber inşa edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haberler.com / Eğitim

Şadi Yazıcı Tuzla Eğitim Yaşam Güncel Haberler

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