BAİBÜ İletişim Fakültesi Öğretim Üyeleri Yeniçağa Aşçılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Seminer Verdi

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) İletişim Fakültesi öğretim üyeleri, Yeniçağa Aşçılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine etkili iletişim semineri verdi. Seminerde, öğrencilere iletişim konusunda bilgi aktarıldı ve seminer sonunda üniversite personeline plaket takdim edildi.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) İletişim Fakültesi öğretim üyeleri, Yeniçağa Aşçılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine etkili iletişim semineri verdi.

Yeniçağa Aşçılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen seminerde, Dekan Yardımcısı ve Radyo, Televizyon, Sinema Bölüm Başkanı Doç. Dr. Yaşar Zorlu, BAİBÜ Rektörlüğü İletişim Koordinatörü Doç. Dr. Ercan Aktan ile İletişim Fakültesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Ahmet Tuncay Erdem, öğrencilere iletişim konusunda bilgi aktardı.

Öğrencilerin interaktif katılımıyla verimli geçen seminerin sonunda, üniversite personeline plaket takdim edildi.