Aydın'da Eğitim Öğretim Yılı Başladı

Aydın'ın Germencik ve Çine ilçelerinde eğitim öğretim yılının başlaması nedeniyle törenler düzenlendi. İlçe Milli Eğitim Müdürleri çelenk sundu, öğrenciler şiirler okudu ve halk oyunu gösterileri yapıldı.

Aydın'ın Germencik ve Çine ilçelerinde eğitim öğretim yılının başlaması nedeniyle törenler düzenlendi.

Germencik Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Çiftçi, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Tören, 7 Eylül İlkokulunda devam etti. Törende öğrenciler şiirler okudu, halk oyunu gösterileri sunuldu.

Kemal Çiftçi, ilçede 7 bin 366 öğrenci ile 650 öğretmenin dersbaşı yaptığını bildirdi.

Törene, Kaymakam Turgay Gülenç ve ilçe protokolü üyeleri de katıldı.

Çine

Çine Hükümet Konağı Meydanı'nda da tören düzenlendi. Törende, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sadık Yavuzkan, Atatürk Büstü'ne çelenk sundu.

Hüseyin Özkan İlkokulunda düzenlenen törene Kaymakam Murat Büyükköse ile Çine Belediye Başkan Yardımcısı Timuçin Karabulut'un da aralarında bulunduğu protokol üyeleri katıldı.

Günün anlam ve önemini belirtir konuşmayı Sadık Yavuzkan'ın yaptığı törende, halk oyunu gösterileri sunuldu.