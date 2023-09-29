Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek'in Destekleriyle Çıldır Anaokulu Yolu Asfaltlandı

Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek'in destekleriyle Çıldır Anaokulu yoluna asfaltlama çalışması yapıldı. 220 metrelik Anaokulu ulaşım yolu öğrencilerin kullanıma hazır hale getirildi. Yol yapımının ardında açıklama yapan Çıldır Kaymakamı Muhammet Enes İpek, ilçenin eğitiminde maddi imkanların iyileştirilmesi amacı doğrultusunda çalıştıklarını ve devam edeceklerini ifade etti.

Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek'in destekleri ile Çıldır Anaokulu yoluna asfaltlama çalışması yapıldı.

220 metrelik Anaokulu ulaşım yolu öğrencilerin kullanıma hazır hale getirildi.

Yol yapımının ardında n açıklama yapan Çıldır Kaymakamı Muhammet Enes İpek "İlçemiz eğitiminde maddi imkanların iyileştirilmesi amacı doğrultusunda eğitimi öncelikli sorumluluğumuz olarak görüyor ve çocuklarımızı geleceğe hazırlamak adına devletimizin tüm imkan, potansiyel ve kabiliyetini kullanarak var gücümüzle çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğimizi ifade etmek isterim" dedi. - ARDAHAN