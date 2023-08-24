Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy'u ziyaret etti.

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Aydın'dan Eskişehir'e atanan Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy'u makamında ziyaret etti. Gerçekleşen ziyarette Rektör Erdal, Vali Aksoy'a yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulundu. Vali Aksoy ise Anadolu Üniversitesinin Eskişehir ve ülkemiz için önemli bir eğitim markası olduğunu ve başarılarından iftihar ettiğini belirterek nazik ziyareti için Rektör Erdal'a teşekkür etti. - ESKİŞEHİR