Afyonkarahisar Şuhut İlçe Müftülüğü'nden Yarışlı Köyü Kız Yaz Kur'an Kursu öğrencilerine 'Mahramiyet' eğitimi

Afyonkarahisar Şuhut İlçe Müftülüğü tarafından Yarışlı Köyü Kız Yaz Kur'an Kursu öğrencilerine 'Mahramiyet' konulu eğitim verildi. Eğitimde, kız öğrencilere kendi sınırlarını belirleme ve bu sınırları aşma girişimlerine nasıl tepki vermeleri gerektiği öğretildi.

Afyonkarahisar Şuhut İlçe Müftülüğü tarafından Yarışlı Köyü Kız Yaz Kur'an Kursu öğrencilerine yönelik 'Mahramiyet' konulu eğitim verildi.

Yarışlı Köyü Caminde Şuhut İlçe Müftülüğü İlçe Vaizi Hatice Büşra Bodak tarafından kız öğrencilere yönelik 'Mahramiyet' konulu eğitim verildi. Bodak'ın etkili sunumu ve rehberliği ile kız öğrenciler kendi sınırlarını, hangi davranışların bu sınırları aşma girişimi olduğunu ve bu sınırları aşma girişiminde bulunan yabancı kişilere nasıl davranacağı öğretildi. - AFYONKARAHİSAR