ADÜ, Akademik Yıl Açılışında Stratejik Planını Açıkladı

Adnan Menderes Üniversitesi'nin bu yılki akademik yılını milad kabul ettiklerini ifade eden Rektör Prof. Dr. Bülent Kent, stratejik plan sürecini açıklayarak "Yolumuz uzun ama net. ADÜ'nün tanınırlığını kendi kaynaklarımızı kullanarak artıracağız" dedi.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nin (ADÜ) 2023-24 Akademik Yılı açılış töreni TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Yeni akademik yılının hayırlı olmasını temenni eden ADÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent, üniversitenin stratejik planını açıklayarak, bu akademik yılı milad kabul ettiklerini ifade etti.

ADÜ'nün kendi imkanlarını kullanarak tanınırlığını artıracaklarını vurgulayan Rektör Kent, "30. Akademik Yıl açılışımızı onurlandırdığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, 30 yılı aşkın köklü geçmişi ve güçlü altyapısıyla eğitim öğretim, araştırma geliştirme, girişimcilik, toplumsal katkı ve kurumsal gelişme gibi temel faaliyet alanlarında önemli bir rol üstlenmektedir. Üniversitemiz tarım, hayvancılık, tarih, kültür turizmi, sağlık, enerji gibi öncelikler doğrultusunda Aydın başta olmak üzere bölgeye ve tüm ülkeye toplumsal fayda sağlamak amacıyla çalışmaktadır. Üniversitemizin yeni dönem stratejik planı, ilimizin ve bölgemizin avantajlarını ve güçlü yönlerini kullanarak gelişmeye açık alanlarımızı güçlendirme, temel faaliyet alanlarımıza yönelik hedeflerimizi belirleme ve kaynaklarımızı etkin, verimli bir şekilde kullanma kararıyla oluşturulmaktadır. Üniversitemiz stratejik planlama sürecinde eğitim öğretim kalitesini yükseltmek, akademik araştırmaları teşvik etmek, öğrencilerin ve öğretim elemanlarının uluslararası deneyimlerini artırmak, ARGE, inovasyon faaliyetlerini desteklemek, yeni işbirlikleri ve projeler geliştirmek gibi hedefleri belirlemektedir. Üniversitemizde bir ilki gerçekleştirerek Akreditasyon ve Derecelendirme Ofisi, Sürdürülebilirlik Ofisi ve Büyük Veri Ofisi gibi önemli adımları atarak etkili bir itibar yönetimi yapacağız. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nin tanınırlığını kendi kaynaklarımızı etkin bir şekilde kullanarak artıracağız. Göreve geldiğimiz günden bu yana gerek Aydın'da gerekse Ankara'da sanayi, ticaret ve meslek odalarımızın yanında sivil toplum kuruluşları, özel sektör ve kamu kurum ve kuruluşları ile ilişkilerimizi güçlendirerek üniversite-şehir entegrasyonunu sağlayıp, eğitimde ve öğretimde aktif oyuncu olmayı hedefledik ve bunda önemli bir noktaya geldik. Ancak bunu da geliştireceğiz. Bu konuda tüm aktörlerin desteğine ve özverisine hep ihtiyacımız olacak. Bu akademik yılı bir milad olarak kabul ediyoruz. Üniversitemizin Aydın'a, ülkemiz yüksek öğretimine en büyük katkıları sağlaması yönünde hiç bitmeyecek bir enerjiye ve her zaman aktif olan bir sinerjiye sahip olduğunu biliyoruz. Yolumuz uzun ama hedefimiz net. Yeni akademik yılımızın ülkemize ve Aydın'a hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

"Gençlere yapılan yatırım geleceğe yapılan yatırımdır"

Açılış töreninde ilk ders sunumunu yapan TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar ise "Sevgili gençler, bugün burada valimizle, rektörümüzle ve Aydın'ımızın yöneticileriyle beraber sizlerle olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Burada tabi bütün mesele gençler. Geleceğimizin varisleri olan gençlerimizin gelişimine eğer biz de bit tuz katabilirsek ne mutlu bize. Tabi siz değerli hocalarımızın, üniversitemizin mensuplarının gayretleri hep takdirin üzerinde, buradaki gençlerimize yapılan yatırım, ülkemizin geleceği bakımından en önemli yatırım. Üniversitemiz 30 yıldan beri burada eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürmekte ve temennimiz çok daha uzun yıllar devam edecek. Her geçen gün de gelişerek devam edecek. Rektörümüzün de dediği gibi yapılacak çok şey var. Dünyada bilim her an gelişmekte her an değişmekte. Buna ayak uydurmak lazım. Bunu takip etmek ve bunu mutlaka kontrol altına almak ve kendi kişiliğimiz, kimliğimizi de bu gelişmelere katmak lazım. Sadece takip etmek değil, bu konudaki gelişmelere elimizden geldiğince katkı sağlayıp küresel ölçekte rekabetçi bir tutum içinde yerimizi almamız lazım" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından ADÜ Rektörü Kent, Hulusi Akar'a teşekkür belgesi takdim etti. Adnan Menderes Üniversitesi'nin bu yılki akademik yılı açılışına TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Aydın Valisi Yakup Canbolat, ADÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent, siyasi parti temsilcileri, belediye başkanları, kurum müdürleri ve öğretim görevlileri katıldı. - AYDIN