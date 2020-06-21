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Egeli ihracatçılar Kuzey Avrupa pazarından umutlu

Pandemi sonrası tedarik zincirinin çeşitlendirilmesi, yeni bölgesel hatların oluşturulması gündemde.

Egeli ihracatçılar Kuzey Avrupa pazarından umutlu
21.06.2020 11:59 | Son Güncelleme: 21.06.2020 12:03

Pandemi sonrası tedarik zincirinin çeşitlendirilmesi, yeni bölgesel hatların oluşturulması gündemde. Kuzey Avrupa ülkeleri, üretim ve tedarikte Uzak Doğu bağımlılığının azaltılması için orta ve uzun vadede adımlar atmayı düşünüyor. Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, "Türkiye'nin hem coğrafi konumu hem üretim gücüyle dünyada önemli bir pazar alternatifi olacağı ifade ediliyor" dedi.

EİB'in düzenlediği "Korona virüsün hedef pazarlarımızdaki seyri" webinar serisinin yedinci ayağında, Brüksel Ticaret Başmüşaviri İsmail Gencay Oğuz ve Kopenhag Ticaret Müşaviri Çağrı Alpgiray Kale pandemi sonrası Belçika ve Danimarka'nın dış ticaretindeki gelişmelerle ilgili sunum yaptı, ihracatçıların sorularını yanıtladı. Mart, nisan ve mayıs aylarında kısıtlamalar nedeniyle gerileyen ihracatın kademeli normalleşme adımlarıyla toparlanmaya başladığını söyleyen Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi ana ihracat pazarı Avrupa'ya yoğunlaştıklarını söyledi.

"Türkiye önemli bir pazar alternatifi"

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, "Türkiye; Avrupa Birliği, G20 ve OECD ülkeleri arasında 2020'nin ilk çeyreğinde en güçlü büyüme performansı gösteren ülke oldu. Gümrük kapılarının uluslararası yük taşımacılığına kontrollü bir şekilde yeniden açılması ve seyahat kısıtlamalarının sonra ermesi ihracatımızı yeniden atağa kaldıracak. Korona virüs sürecini temassız ihracat, sanal fuar, sanal ticaret heyetleri gibi atılımlarla başarıyla yöneten Türkiye'nin hem coğrafi konumu hem üretim gücüyle dünyada önemli bir pazar alternatifi olacağı ifade ediliyor. Bu başta Avrupa Birliği (AB) ülkeleri olmak üzere uluslararası arenada Türkiye ile ikili ticaret ve yatırım ilişkilerinin artırılması yönünde çok güçlü bir mesaj. Önümüzdeki dönemde küresel tedarik zincirinde Türkiye'nin kendini çok güçlü bir şekilde konumlandırabileceğini, yeni normalin küresel pozisyonuna pozitif yansımalar getireceğini düşünüyoruz. Komşu ülkelere, ihracat yaptığımız hinterlanda ve hedef pazarlarımıza dönük planlarımızı hızla devreye alacağız. Son dönemde yaşananlar ve değişen dünya düzeni gösterdi ki Türkiye'nin en büyük ticaret ortağı konumunda olan AB ile 24 yıllık Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve kapsamının genişletilmesi artık kaçınılmaz. İhracatımızın yüzde 50'sini Avrupa Birliği ülkelerine gerçekleştiriyoruz. Kuzey Avrupa bölgesi başta olmak üzere çok daha fazla sayıda ülkeyle gümrük vergisi ödemeden ihracat yapmaya devam etmek istiyoruz. Serbest Ticaret Anlaşmaları Türkiye için büyük önem arz ediyor" diye konuştu.

Belçika ve Danimarka'ya ihracatı değerlendirildi

Belçika ve Danimarka'ya ihracatı değerlendiren Eskinazi, "Belçika ile 7 milyar dolara yakın bir ticaret hacmimiz var. 3,5 milyar dolarlık da ihracatımız var. Otomotiv, çinko, mücevher, tekstil, hazır giyim en çok ihraç edilen sektörler. İlk 5 aylık verilere göre Türkiye genelinde yüzde 11'lik düşüş var. Ocak-mayıs döneminde ihracatımız 1,3 milyar dolar civarında. EİB olarak yüzde 10'luk bir paya sahibiz. Kimya ürünleri hazır giyim gıda mamulleri ihracatı en çok yapılanlar arasında. Danimarka'yla ise 1 milyar dolarlık ihracatımız var. İthalatımız ise 800-850 milyon dolar arasında. İhracatımızda taşıt araçları, elektrikli cihazlar, makinalar, hazır giyim ürünleri öne çıkanlar. Pandemi süresince Danimarka'yla olan ihracatımız yüzde 16 gerilemiş. Yılın ilk 5 aylık döneminde 330 milyon dolarlık ihracatımız olmuş. EİB üyeleri bu ihracatın yüzde 9'luk kısmını yapıyor. En çok üyelerimizin hazır giyim gıda mamulleri, klimalar havalandırma sektöründe ihracatı var" bilgisini verdi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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