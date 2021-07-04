Ege sahillerinde normalleşme sürecinin ilk kısıtlamasız pazar gününde yoğunluk yaşandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ege sahillerinde normalleşme sürecinin ilk kısıtlamasız pazar gününde yoğunluk yaşandı

Anadolu Ajansı / Orhan Fatih Doğan - Haberler | Güncel

İzmir ve Aydın'daki sahiller, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında uygulanan normalleşme sürecinin kısıtlamasız ilk pazar gününde doldu.

İzmir ve Aydın'daki sahiller, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında uygulanan normalleşme sürecinin kısıtlamasız ilk pazar gününde doldu.

İzmirliler ve çevre illerden gelen tatilciler, Çeşme ilçesindeki ünlü Ilıca Plajı'nda yoğunluk oluşturdu.

Sabahın erken saatlerinden itibaren Çeşme sahillerine gelenler denizin keyfini çıkardı. Plaj şemsiyeleriyle güneşten korunmaya çalışan tatilciler, sık sık denize girerek serinlemeye çalıştı.

Hava sıcaklığının 30 dereceye ulaştığı ilçede bazı kişiler de sahillerde güneşlenmeyi tercih etti. Tatil mutluluğu yaşayan çocuklar da kumsalda oynadı.

Plajların önemli ölçüde dolduğu ilçede araç trafiğindeki yoğunluk da dikkati çekti.

Tatilcilerden Fatih Evsen, Manisa'dan geldiklerini belirterek kısıtlamanın kalkmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Diğer günler çalıştığı için sadece pazar günü tatil yapabildiklerini ifade eden Evsen, "Uzun süredir kısıtlamalardan dolayı hiçbir yere gidemiyorduk. Evlerde çok sıkılıyorduk. Çok iyi oldu. İnsanlar çok sıkılmış. Dört gözle bugünü bekliyorduk aslında. İnşallah bu virüs tamamen biter, eski günlerimize döneriz." dedi.

Çeşme sakinlerinden Çiçek Yalçın ise sahillerde yaşanan yoğunluğun normal olduğunu belirterek, "O kadar süre kapalı kaldıktan sonra insanlar yasakların kalkmasına çok mutlu oldu. İnsanlar dikkat etmeli. Bir daha kapanma olmaması için hepimiz dikkat etmeliyiz." diye konuştu.

Öte yandan Kovid-19 sürecinde deniz ve rüzgardan uzak kalan sörf tutkunları Alaçatı'da sörfün tadını yaşadı.

Aydın sahillerinde yoğunluk

Aydın'ın Didim ve Kuşadası ilçesindeki sahillere de yerli ve yabancı turistler akın etti.

Kuşadası'nda Kadınlar Denizi Plajı, Sevgi Plajı ve Kuştur Sahilinde yoğunluk oluştu. Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı da yoğunluktan dolayı araç trafiğine kapatıldı.

Didim'de de dünyaca ünlü Altınkum Plajı, turistlerin tercih ettiği yerlerin başında geldi. Bazı turistler tekne turlarıyla ilçedeki koylarda yüzmeyi tercih etti.

Ege sahillerinde normalleşme sürecinin ilk kısıtlamasız pazar gününde yoğunluk yaşandı
Ege sahillerinde normalleşme sürecinin ilk kısıtlamasız pazar gününde yoğunluk yaşandı
Ege sahillerinde normalleşme sürecinin ilk kısıtlamasız pazar gününde yoğunluk yaşandı
Ege sahillerinde normalleşme sürecinin ilk kısıtlamasız pazar gününde yoğunluk yaşandı
Ege sahillerinde normalleşme sürecinin ilk kısıtlamasız pazar gününde yoğunluk yaşandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Fatih Doğan

Son dakika haberleri: Tartıştığı kişiyi demir profille öldürdü, babasının evinde yakalandı
Son dakika haberleri: Tartıştığı kişiyi demir profille öldürdü, babasının evinde yakalandı
İzmir'de iki gündür koronavirüs kaynaklı ölüm yok
İzmir'de iki gündür koronavirüs kaynaklı ölüm yok
Kuşun yuva yaptığı iş makinesi 1,5 ay çalıştırılmayacak
Kuşun yuva yaptığı iş makinesi 1,5 ay çalıştırılmayacak
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Numan Kurtulmuş Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Acun Ilıcalı Ayşegül Çınar Burak Özçivit Ece Çeşmioğlu
Spor Erol Bulut Rıza Çalımbay Mustafa Denizli Younes Belhanda Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Ege sahillerinde normalleşme sürecinin ilk kısıtlamasız pazar gününde yoğunluk yaşandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.07.2021 15:12:02. #1.13#

title