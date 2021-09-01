Ege iş dünyası temsilcileri büyüme rakamlarından memnun

Ege iş dünyasının temsilcileri Türkiye İstatistik Kurumunca paylaşılan yılın ikinci çeyreğindeki yüzde 21,7'lik büyüme oranını memnuniyetle karşıladı.

Ege iş dünyasının temsilcileri Türkiye İstatistik Kurumunca paylaşılan yılın ikinci çeyreğindeki yüzde 21,7'lik büyüme oranını memnuniyetle karşıladı.

İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, yaptığı açıklamada, yüzde 21,7'lik performansın 1999'dan bu yana elde edilen en yüksek büyüme rakamı olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin diğer ülkelere göre daha hızlı toparlandığına dikkati çeken Özgener, baz etkisinin de desteğiyle çift haneli büyüme rakamlarını görmeyi beklediklerini bildirdi.

Mal ve hizmet ihracatının büyümeye katkısının 10,8 puan olduğuna işaret eden Özgener, "Bu değer 1998'den bu yana kaydedilen en yüksek katkı olarak tarihe geçti. Gümrük Birliği'nin revizyonu, AB Yeşil Mutabakatına uyum, devletimizce verilen teşvik ve kaynakların arttırılması, Ticaret Bakanlığının uzak ülke stratejisi ve e-ihracat gibi alanları başta olmak üzere yapılacak revizyonlar ile ihracatın büyümeye katkısının daha da artacağına inanıyorum." diye konuştu.

Politika tepkisi açısından 3. çeyrek büyüme verilerinin daha önemli olacağına değinen Özgener, şunları kaydetti:

"Pandemi ile kısıtlamaların kaldırıldığı 3. çeyrekte, hizmet sektörünün büyümeye katkısı daha hızlı yukarı çıkacak. İhracat tarafı büyümeyi yukarı çekmeye devam edecek. Fakat ithalat verileri 3. çeyrekte bu olumlu katkıyı sınırlayabilir.

Sanayi üretimindeki canlılığa, hizmetler sektörünün de eklenmesiyle 2021 yılı büyümesinin sene başında tahmin ettiğimiz yüzde 5-6 aralığının üstüne çıkması muhtemel görünüyor. Yüzde 8'lere çıkması muhtemel büyüme verileri ile dünyada 2021 yılında da en yüksek büyüyen ülkelerden bir tanesi olacağız."

"2022'nin ise çok daha iyi ve dengeli geçeceğine inanıyorum"

İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli de geçen yılın ikinci çeyreğinde yüzde 10,3 daralan Türk ekonomisinin gerçek potansiyelini bu yılın ikinci çeyreğinde ortaya koyduğunu aktardı.

Bu başarıda en zor şartlar altında dahi Türk ekonomisinin üretim çarklarını açık tutmasının, salgının etkisiyle iç ve dış piyasalarda artan talebin önemli etkisi olduğunun altını çizen Kestelli, "Salgın döneminde yaşanan sıkıntılardan pek etkilenmeyen tarım ve ormancılık alanındaki büyümenin yüzde 2,3 ile sınırlı kalması da geçen dönemde ciddi kayıp yaşamamasından kaynaklanıyor. Piyasalardaki istikrarı korumamız, büyümenin kalıcı olması, yatırımların artarak sürmesi açısından çok önemli. 2021'in bu anlamda parlak bir yıl olacağına, 2022'nin ise çok daha iyi ve dengeli geçeceğine inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi de büyüme rakamlarının en büyük itici gücü ve destekçisinin ihracat olduğunun altını çizerek, "Hem büyümede hem yatırımlarda hem de istihdamda ülkemize hizmet etmeye, katkı vermeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Başkanı Hüseyin Memişoğlu ise yılın geri kalanında da ihracatın Türkiye ekonomisine olan katkısını sürdüreceğini öngördüklerini kaydetti.

Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan da Türkiye'nin hem gençliğinin verdiği dinamizmi hem de üretkenliği ile coğrafi avantajlarını ticari katma değere dönüştürerek emin adımlarla daha güzel bir geleceğe doğru yol aldığını belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Şahbaz