Ege İhracatçı Birlikleri, 2020'de 216 ülkeye ihracat yaptı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Ege İhracatçı Birlikleri, 2020'de 216 ülkeye ihracat yaptı

11.01.2021 10:05 | Son Güncelleme: 11.01.2021 10:05
Ege İhracatçı Birlikleri, 2020'de 216 ülkeye ihracat yaptı

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, EİB'nin geçen yıl 216 ülkeye, 13 milyar 4 milyon dolarlık ihracat yaptığını bildirdi.

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, EİB'nin geçen yıl 216 ülkeye, 13 milyar 4 milyon dolarlık ihracat yaptığını bildirdi.

Jak Eskinazi, yaptığı yazılı açıklamada, Birliğin geçen yıl en fazla ihracat yaptığı ülkenin 1,4 milyar dolar ile Almanya olduğunu, bu ülkeyi 994 milyon dolarla ABD'nin izlediğini vurguladı.

EİB'nin 103 ülkeye ihracatını artırmayı başardığını, en fazla artırdığı bölgenin ise yüzde 8,5'lik yükselişle Afrika ülkeleri olduğunu aktaran Eskinazi, 2020'nin her anlamda yeni bir dönemin başlangıcı olduğunu kaydederek, şu ifadeleri kullandı:

"Dünyadaki güç dengeleri, rekabet her geçen gün değişiyor. Mevcut pazarlarımızı korumak ve büyütmek için gelişmelere adapte olmanın yollarını bulmak zorundayız. Türkiye'nin Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık (RCEP) anlaşmasıyla birlikte oluşan yeni ticaret blokları içinde atacağı adımlar ne olacak? 2021 yol haritamızı bir an önce belirlemeliyiz. İhracatımız aralık ayında RCEP ülkelerinden Tayland'a yüzde 61, Laos'a yüzde 71, Vietnam'a yüzde 118, Malezya'ya yüzde 476, Brunei'ye yüzde 244, Singapur'a yüzde 57, Filipinler'e yüzde 102, Güney Kore'ye yüzde 73, Japonya'ya yüzde 48, Yeni Zelanda'ya yüzde 24 artış gösterdi. Bu artış trendi, 2021 yılında RCEP ülkeleriyle olan ticaretimizin daha da artacağının işareti."

Eskinazi, EİB'nin toplam ihracatında AB'nin payının yüzde 41 olarak kayıtlara geçtiğini belirterek, AB'nin ticarette en büyük ortak olmaya devam edeceğine inandığını bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Şahin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Edi Rama Ömer Çelik İlker Başbuğ Fikri Sağlar Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cem Yılmaz Cemal Hünal Hülya Avşar İrem Derici
Spor Arda Turan Samet Aybaba Gökhan Gönül Oğuzhan Özyakup Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Kız Ocak Ankara Facebook
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ege İhracatçı Birlikleri, 2020'de 216 ülkeye ihracat yaptı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.1.2021 10:08:38. #1.14#
title