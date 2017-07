Efsane Başkandan Hüzünlü Veda

Zeytin ve zeytinyağı dendiğinde ismi Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Birliği ile özdeşleşen H. Cahit Çetin, Ağustos ayında Birlik Başkanlığından ayrılıyor.



Görevi bırakma kararını Tariş'in 100. yılı için hazırlanan ve bir bankanın sponsor olduğu 100. Yıl Asırlık Mücadele belgeselinin lansmanında açıklayan H. Cahit Çetin, "Tariş, Türkiye'de binlerce engelleri aşarak, bu gün yüzüncü yılını dolduran birkaç yapıdan biri olarak karşımızda duruyor. Bunu başaran Türk çiftçisidir" diye konuştu.



Lansmanda ayrıca Çetin'in Tariş Yayınları'ndan çıkan 'Zeytine Adanmış Ömür' adlı kitabı konuklara takdim edildi.



Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifleri Birliği'nin "100 yılık mücadelesini anlatan belgesel filim Tarihi Havagazı Fabrikası'nda düzenlenen lansmanla tanıtıldı. Lansmana Birlik Başkanı H. Cahit Çetin'in 'bırakıyorum' açıklaması damga vurdu. Konuşmasında duygusal anlar yaşayan Çetin, "Tariş'in asırlık tarihine baktığımızda, orada Türkiye'yi görüyoruz. Emperyalizme karşı ulusal direnişin ekonomik ayağını oluşturan Tariş, zorlu yolculuğunda bir sürü engelleri aşıp var olma savaşını başarmış ve bugün artık kendi ayakları üzerinde durabilen yapısıyla örnek bir kuruluştur' dedi. Bu başarı hikayesinin arkasında ülkesini ve ulusunu seven, mücadeleci, kararlı, disiplinli insanlar olduğunu belirten Çetin, "Bu insanlar yüzyıl öncesinden günümüze kadar ulusal çıkarı gözeterek sorumluluktan kaçmayan ve tarih boyunca bu sorumluluğun ağır yükünü sırtında taşıyan insanlardır. Türkiye'de kooperatifçiliğin önüne binlerce engel çıkarsalar da, akıl almaz tuzaklar oluştursalar da bu engelleri aşan Tariş, bugün yüzüncü yılını dolduran birkaç yapıdan biri olarak karşımızda duruyor. Bunu başaran Türk çiftçisidir" dedi.



Ekonomik kurtuluş savaşının başlangıcı



"100. Yıl Asırlık Mücadele" adını alan belgeselin, Tariş'in var oluş sürecinde başkaldırı, direniş ve mücadelenin simgesi haline geldiği ve en önemlisi akılcı politikalarla önüne konan engelleri nasıl aştığını anlattığını vurgulayan Çetin, şöyle devam etti:



"Nazmi Topçuoğlu, Kazım Nuri Çörüş, Ahmet Sarı, arkalarına yüzlerce çiftçiyi alarak Milli Aydın Bankası'nı kurduğunda 1913'tü. Kapitülasyon tüccarlarına karşı çiftçinin finansal sorunlarını çözme gayretindeki bankanın üretici ayağının kurulması ihtiyacını dikkate alan kişiler, 1915'te Aydın İncir Müstahsilleri Anonim Şirketi'ni kurdu. 100 yıl önce kuruluş iradesini gösterenler, bamyadan mühür yapılıp basıldığı, merkezi otoritenin, saltanatın acze düştüğü, 1. Dünya Savaşı öncesinde tükenmiş, Osmanlı'nın son dönemlerinde bu toprağın gerçek sahiplerinin 'Bağımsızlık benim karakterimdir' sözünü hayata geçirmesi için harekete geçmesidir. Tariş'in tarihi, Cumhuriyet'in tarihiyle örtüşür. Hasan Tahsin'in attığı kurşun nasıl Kurtuluş Savaşı'nın tarihini oluşturuyorsa, Milli Aydın Bankası'nın kuruluşu da ekonomik kurtuluş savaşının başlangıcıdır."



"Emin ellerde"



Görevini tamamlamasına 2.5 yıl olmasına rağmen ayrılık kararı almasında, yönetimin yeni döneme alışması ve plan projelerini hayata geçirmesine imkan tanımak için olduğunu vurgulayan Çetin, "Tariş 100 yıllık bir zaman tüneli. Orada milli mücadeleyi, ekonomik kurtuluş savaşını, kapitülasyonların son uygulayıcılarına karşı direnci, başkaldırıyı görürsünüz. Tariş Ege çiftçisinin yüreğinden gelen vatan sevgisinin üretime yansımasıdır. İlk organize tarımsal güç, siyasi dönemlerin baskısını hep hissetmiş. Hak etmediği ve aslında politik müdahalelerin bizzat yarattığı ekonomik sıkıntıları 'kara delik' suçlamasıyla kurnazca Türk çiftçisine yüklemeye çalışan siyasi anlayışlara rağmen dik durmayı başarmış asırlık çınar ağacı. Bağımsız Türk köylüsü ve Türk ekonomisi için yaşamalı, yaşatılmalıdır. Buraya kadar biz getirdik, bundan sonrası gelecek nesillerin sorumluluğundadır. Görevi bırakırken, görevi devralacak nesillere güvenim tam. Birliğimiz emin ellerde yükselmeye devam edecek" şeklinde konuştu. - BALIKESİR