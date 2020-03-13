Efeler Ligi'nde 22. hafta heyecanı
AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 22. hafta heyecanı yarın oynanacak karşılaşmalarla yaşanacak.
13.03.2020 14:01 | Son Güncelleme: 13.03.2020 14:01
AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 22. hafta heyecanı yarın oynanacak karşılaşmalarla yaşanacak.
Efeler Ligi'nde 22. hafta programı şöyle:
13.00 Galatasaray HDI Sigorta - Arhavi Voleybol (TVF Burhan Felek)
15.00 Ziraat Bankası - Sorgun Bld. (TVF Başkent)
15.00 Bursa B.Şehir Bld. - İstanbul BBSK (TVF Cengiz Göllü)
15.00 Fenerbahçe HDI Sigorta - İnegöl Bld. (TVF Burhan Felek)
15.00 Tokat Bld. Plevne - Halkbank (Ali Yücel)
17.30 Spor Toto - Arkas Spor (TVF Başkent) - İSTANBUL
Kaynak: İHA