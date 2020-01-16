Edremit'te ev yangını
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Edremit'te ev yangını

Van merkez Edremit ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

16.01.2020 17:12 | Son Güncelleme: 16.01.2020 17:17
Edremit'te ev yangını

merkez ilçesinde bir evde çıkan yangın, ekipleri tarafından söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre yangın, Edremit ilçesine bağlı Çiçekli Mahallesi'nde meydana geldi. Bir evde yangın çıktığı ihbarını alan Van Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanlığı'na bağlı Gevaş Gurup Amirliği ekipleri, kısa sürede bölgeye sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın büyümeden söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken maddi zarar meydana geldi. - VAN

Kaynak: İHA
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