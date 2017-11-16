Edirnekapı Metrobüs Durağı Yanında 4 Araç Birbirine Girdi: 5 Yaralı, Trafik Felç!

Edirnekapı'da, bariyer onarım çalışması yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı bir kamyonete arkadan gelen bir cip çarptı. 4 aracın karıştığı kazada 5 kişi yaralandı. Trafikte yoğunluk yaşandı.

CİP, İBB KAMYONETİNE ARKADAN ÇARPTI

Kaza, saat 18.00 sıralarında Edirnekapı Metrobüs durağı yanında Ankara İstikametinde meydana geldi. 34 LZ 066 plakalı İBB'ye ait yol bakım aracı metrobüs yolu bariyerlerini onarıyordu. Bu sırada, 34 HR 3604 plakalı cipin sürücüsü, bariyer yol bakım aracına arkadan çarptı. Cip çarpmanın etkisiyle kontrolden çıktı.

KAZAYA 4 ARAÇ KARIŞTI, 5 KİŞİ YARALANDI

Aynı yönden gelen araçların da karışmasıyla zincirleme kaza meydana geldi. Kazada 5 kişi yaralandı. Bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları, çevredeki hastanelere kaldırdı. Kaza nedeniyle Ankara istikametinde yoğun trafik oluştu. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesi sürüyor.

TRAFİK DURDU, MERAKLI VATANDAŞLAR ÜST GEÇİTİ MESKEN TUTTU

Öte yandan, yayaların kazayı izlemesi nedeniyle Edirnekapı üst geçitte yaya yoğunluğu oluştu. Kaza nedeniyle trafik durma noktasına geldi.